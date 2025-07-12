驚！暑期兼差「家庭組裝積木」 男被騙光500萬積蓄

求職詐騙3要7不。（刑事局提供）

2025/07/12 15:29

〔記者邱俊福／台北報導〕暑期求職要小心！南部地區1名江姓男子上月間在社群平台找暑期兼差工作，看到「家庭組裝積木」工作後聯繫對方，起初領到2次工資，放下戒心，之後對方以可以協助投資，要求他赴銀行臨櫃領出所有積蓄500萬元，並給予3張偽造的工程估價單，向行員謊稱是工程款，得以順利領出巨款交付給1名自稱銀行專員的詐騙成員，他事後直至跟家人談及此事，始知受騙上當報警；刑事警察局預防科今提醒民眾多小心。

刑事局表示，上月間，江男在社群平台Threads上看到有人徵求「家庭組裝積木」的工作，對方聲稱簡單好賺，還能在家完成，江男加入此兼差工作後，起初成功領到兩次工資，不久對方突然以「系統出錯」、「國際警察會查帳」為由，要求江男帳戶餘額不得超過1萬元，否則會有麻煩，無法再匯給工資。

請繼續往下閱讀...

此外，對方還表達可將不得超過1萬元的其餘存款交付，協助投資理財，還給予江男3張偽造的工程估價單；江男信以為真，依指示持工程估價單前往銀行臨櫃提領全部積蓄500萬元，當行員關懷提問時，便出示偽造的工程估價單，表示要繳工程款，順利領出500萬元，交給對方派來自稱銀行專員的詐騙成員，江男回家後與母親談起此事，才驚覺受騙，報警處理。

刑事局表示，網路資訊五花八門，LINE、Facebook、Instagram、Threads上更充斥各類求職資訊，在「可兼職、高獲利、遠端彈性」等新興行業廣告下，以打字工、家庭代工、金融商品抽佣等低門檻工作內容為號召，吸引被害人加入詐團所創設之家庭接單LINE群組，然而LINE群成員均為詐團自己人，假成員在LINE群平台上派遣工作，目的就是引誘被害人依照詐騙集團指示操作，進而衍生求職詐騙案件。

刑事局提醒，求職務必告知親友、查證公司及應徵資訊，而先給錢、帳戶要清空、工程估價單等說詞都是常見詐騙手法，倘若接案工作有異常要求，應立即停下並通報165反詐騙專線；如有陌生人要求領錢轉交他人，一定要提高警覺，可能是詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法