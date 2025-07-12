為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中籤率不到5％、警察家長也搶報名 台中小小警察體驗營登場

    特勤中隊攻堅表演。（警方提供）

    特勤中隊攻堅表演。（警方提供）

    2025/07/12 14:01

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局暑期重磅推出的「小小警察體驗營」今（12）日熱鬧登場，尤其是活動先前才一開放報名就引爆搶名額大戰，吸引近3500人爭搶160個參與名額，中籤率不到5%，連現職員警為了讓孩子知道工作性質也來搶報，不少幸運中籤家長直呼：「簡直比演唱會門票還難搶！」

    今天活動一揭開序幕即讓人熱血沸騰，不僅有吸睛、可愛的動感熱舞，更有特勤中隊猛警歐巴，精心準備的垂降及室內戰鬥展演，壓軸則是由警犬汪汪隊展現真功夫，透過警犬與小萌警互動表演毒品、爆裂物的嗅聞搜查，帶領民眾更加體會警察任務的重要。

    小萌警闖關過程中，看到特勤中隊在執行任務、打擊壞人時使用的武器裝備直呼：「好帥啊」，各個迫不及待想要試拿拍照，接著穿戴鑑識裝備，在犯罪現場裡拍照尋找破案的蛛絲馬跡，並製作獨一無二的指紋書籤，同時認識如何保護自己身體隱私部位。

    接著又化身為熱血交警，在模擬道路及立體號誌間騎乘小警車，認識交通安全的重要性，特別的是，活動也吸引不少警察家長搶報，一位員警笑說，這次終於可以讓小孩知道，爸媽不是在電視劇裡演警察，而是每天真實在第一線守護大家安全。

    市警局副局長陳宗能表示，讓小朋友透過活動任務闖關方式體驗警察工作，無形中內化人身安全及自我保護等觀念，能夠輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，從小建立守法觀念與精神，讓小朋友能平安、健康成長。

    小小萌警體驗各種闖關遊戲。（警方提供）

    小小萌警體驗各種闖關遊戲。（警方提供）

    小小萌警體驗各種闖關遊戲。（警方提供）

    小小萌警體驗各種闖關遊戲。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播