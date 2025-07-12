中籤率不到5％、警察家長也搶報名 台中小小警察體驗營登場

特勤中隊攻堅表演。（警方提供）

2025/07/12 14:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局暑期重磅推出的「小小警察體驗營」今（12）日熱鬧登場，尤其是活動先前才一開放報名就引爆搶名額大戰，吸引近3500人爭搶160個參與名額，中籤率不到5%，連現職員警為了讓孩子知道工作性質也來搶報，不少幸運中籤家長直呼：「簡直比演唱會門票還難搶！」

今天活動一揭開序幕即讓人熱血沸騰，不僅有吸睛、可愛的動感熱舞，更有特勤中隊猛警歐巴，精心準備的垂降及室內戰鬥展演，壓軸則是由警犬汪汪隊展現真功夫，透過警犬與小萌警互動表演毒品、爆裂物的嗅聞搜查，帶領民眾更加體會警察任務的重要。

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小萌警闖關過程中，看到特勤中隊在執行任務、打擊壞人時使用的武器裝備直呼：「好帥啊」，各個迫不及待想要試拿拍照，接著穿戴鑑識裝備，在犯罪現場裡拍照尋找破案的蛛絲馬跡，並製作獨一無二的指紋書籤，同時認識如何保護自己身體隱私部位。

接著又化身為熱血交警，在模擬道路及立體號誌間騎乘小警車，認識交通安全的重要性，特別的是，活動也吸引不少警察家長搶報，一位員警笑說，這次終於可以讓小孩知道，爸媽不是在電視劇裡演警察，而是每天真實在第一線守護大家安全。

市警局副局長陳宗能表示，讓小朋友透過活動任務闖關方式體驗警察工作，無形中內化人身安全及自我保護等觀念，能夠輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，從小建立守法觀念與精神，讓小朋友能平安、健康成長。

小小萌警體驗各種闖關遊戲。（警方提供）

小小萌警體驗各種闖關遊戲。（警方提供）

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