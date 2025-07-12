台中街頭又見「人肉擋車」！大媽黑臉護車位 網笑：五告派姊姊

婦人肉身擋車，引發網友熱議。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/07/12 13:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中街頭又見「人肉擋車」！有民眾昨開車前往西屯區取貨，見路旁有空位便想暫停，未料卻殺出一名氣勢十足大媽，直接站在車前怒目而視，硬是用肉身阻擋停車「護位」，稍後竟還召來自家人駕駛一輛轎車停進騎樓，讓其他車輛無法靠邊停車。整段過程被車主拍下並上傳網路，引發熱議。

影片中，氣呼呼大媽全程黑臉以對，網友紛紛留言：「這臉是怎樣，昨晚吃到髒東西？」「人肉擋車的紅姐版」、「台灣之光五告派姊姊」、「擋得住車擋不住民怨」、「原來路邊是他家前院」。

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發文網友也無奈表示：「老婆只是去蝦皮取貨停個車，還以為她是在等身障乘客下車，結果發現她只是在守『自家地盤』，好啦…這位姊姊真的五告派，但這樣做其實蠻危險的，車上還有小孩耶！」

對此，台中第六分局表示，有關網傳民眾遭阻礙停車一事，經查詢未接獲相關報案，但警方將持續取締違規行為，確保用路人權益，呼籲民眾如有於交通頻繁之道路坐、臥、蹲、立，而足以阻礙交通，將依道路交通管理處罰條例第78條處500元罰鍰罰鍰；另於騎樓違規停放汽車，則依同條例第56條處600元以上至1200元以下罰鍰。

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