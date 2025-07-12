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    閃貓閃到車墜溝！屏東休旅車駕駛獲救

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    2025/07/12 12:25

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東內埔鄉今天清晨傳出一起車輛墜入水溝意外，1名李姓男子駕駛白色休旅車，行經信東路段時，疑為閃躲竄出的貓隻而不慎墜溝，警方獲報到場救援，所幸李男並無大礙，亦無飲酒，全案持續調查釐清。

    警方指出，今晨4點25分左右，在內埔鄉信東路段，發生一件自小客車不慎開進路旁水溝的A3交通事故案，警方獲報火速到場，發現駕駛的55歲李男，自稱在信東路上，由南往北方向行駛時，因緊急閃避從路旁突然衝入車道的貓隻，致車輛不慎駛入路旁水溝中。

    所幸全案未波及旁人，李男也沒受傷，員警酒測也未發現李男有酒精反應，車輛並拖離現場，恢復交通順暢。警方呼籲，開車請保持安全速限，在未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路，時速不得超過30公里，以避免突發狀況反應不及，全案肇事原因仍持續調查釐清中。

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

    李男開著休旅車行經內埔信東路段，自稱因閃貓掉入邊溝。（警方提供）

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