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    首頁　>　社會

    北市幼兒園狼師 猥褻4男女童判刑8年

    男教保員陳羿翰任職松山區2家幼兒園時，被控先後猥褻1名男童、3名女童。台北地院審結，依陳犯「對未滿14歲男女加重強制猥褻」罪，判處8年徒刑。圖與本新聞無關。（情境照）

    男教保員陳羿翰任職松山區2家幼兒園時，被控先後猥褻1名男童、3名女童。台北地院審結，依陳犯「對未滿14歲男女加重強制猥褻」罪，判處8年徒刑。圖與本新聞無關。（情境照）

    2025/07/12 12:04

    〔記者林嘉東／台北報導〕男教保員陳羿翰於2013年、2014年間任職北市松山區2家幼兒園時，被控先後猥褻1名男童、3名女童。台北地院審結認為，陳男為滿足自己性慾，強制猥褻4名幼童，犯後託辭卸責，未見悔意，依犯「對未滿14歲男女犯加重強制猥褻」罪，共犯4罪，合併判處8年徒刑。

    判決指出，陳羿翰於2013年6月間因松山區一家幼兒園的1位女教保員請產假，陳男到該園擔任代理教保員期間，他在某日的午餐前，以檢查身體為由，在園內的工作櫃前，脫掉1名男童褲子，撫摸猥褻男童私密處。2014年3月陳男應聘至松山區另一家幼兒園擔任正職教保員5個月內，被控3度將手伸入3名女童衣褲內猥褻私密處。

    案經被害女童返家告訴家長「我被老師亂摸」才曝光。北檢調查後認定陳男犯下多起加重猥褻強制重罪，有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲押獲准；去年11月間將陳男依涉犯「對未滿14歲男女犯加重強制猥褻」罪起訴。

    法院審理時，陳否認犯行，辯稱就算有碰到幼童私密部位，也是為了教養照顧幼童；法官綜合被摸幼童供述等相關證據認定，陳為了為滿足自己性慾，強制猥褻4名幼童，犯後託辭卸責，未見悔意，依陳犯「對未滿14歲男女加重強制猥褻」罪，共犯4罪，各處3年6月徒刑，合併判處8年徒刑。

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