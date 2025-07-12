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    承包商員工土石倒邊坡被警送辦 苗縣交工處不滿：僅是暫放

    頭份警分局南庄分駐所員警，巡邏查獲縣府交工處承包商員工涉嫌亂倒土石。（圖由警方提供）

    頭份警分局南庄分駐所員警，巡邏查獲縣府交工處承包商員工涉嫌亂倒土石。（圖由警方提供）

    2025/07/12 11:16

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份警方10日查獲承包縣府交通工務處土石崩塌清運工程廠商的2名員工，疑便宜行事未將土石送往合法地點存放而就近棄置，將2人依法送辦。但交工處不滿，今（12）日反駁僅是暫放；警方則回應，若是暫放，理應於平地，但土石已傾倒在路外邊坡，全案已函送檢方認定。

    頭份警分局南庄分駐所員警，於10日上午11點巡邏行經南庄鄉124縣道35.3公里處，發現一名男子駕駛大貨車將土石傾倒於路旁邊坡，同車人員則在旁查看，立即上前詢問及了解。

    警方發現2人皆未攜帶清運聯單，並查出2人身分為駕駛26歲呂姓男子、同車人員55歲洪姓男子，為承包縣府交工處養護科土石崩塌清運工程廠商的員工，疑因便宜行事未將土石送往指定合法之地點存放，而就近於距離崩落點約1公里處棄置。

    警方也於通報縣府環保局派員到場共同稽查及採證後，將呂男、洪男帶返所製作筆錄，全案依違反廢棄物清理法第41條、第46條函送苗栗地方檢察署偵辦。

    不過，交工處養護科今反駁表示，為利緊急搶通道路，該土石崩塌清運廠商僅是就近找空地先把土石暫時放置，後續再一併清運至指定合法之地點存放，並非濫倒，且當下也有向員警說明。

    警方則回應，若是暫放，理應於平地，但現場土石已傾倒在路外邊坡，不也不利於後續清運作業，與常理不符，如今全案已函送苗栗地檢署偵辦，後續交由檢察官認定。

    警方發現大貨車將土石傾倒於路旁邊坡。（圖由警方提供）

    警方發現大貨車將土石傾倒於路旁邊坡。（圖由警方提供）

    警方查出涉嫌濫倒土石的2名行為人為承包縣府交工處土石崩塌清運工程廠商的員工。（圖由警方提供）

    警方查出涉嫌濫倒土石的2名行為人為承包縣府交工處土石崩塌清運工程廠商的員工。（圖由警方提供）

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