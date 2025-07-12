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    所長蠻力破博弈機房鋼門 嫌犯哀號：幾十萬打造的大門撞壞了

    市政派出所所長曾一峯（圖中）扛起臂盾與破門槌，一記猛撞破門而入。（警方提供）

    市政派出所所長曾一峯（圖中）扛起臂盾與破門槌，一記猛撞破門而入。（警方提供）

    2025/07/12 11:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局今天（12日）發布一則頗諷刺的刑案，員警上月15日搜索台中市一處隱身於大樓內的非法博弈機房，被一扇由鋼板打造的大門卡關，久攻不下時，市政派出所所長曾一峯扛起臂盾與破門槌，宛如超級英雄上身，一記猛撞破門而入，嫌犯被捕的第一時間，竟是哀號「幾十萬打造的大門，竟然就這樣被撞壞了……」。

    據了解，這個博弈集團主打高報酬、低風險吸引賭客，實際上早已透過後台操作開獎結果，以穩賺不賠的方式牟取暴利，甚至花大錢強化機房防護，妄想打造一個「密不透風」的犯罪基地，沒想到還是敵不過警方強力衝破。

    第六分局搜索時發現，被這處機房據點的鋼板大門卡住，這扇門堅固到令人咋舌，警方連番猛敲仍無法撼動，所長曾一峯見狀當機立斷，扛起臂盾與破門槌，硬是以蠻力突破，讓在場員警直呼「根本是超級英雄！」成功破門後，警方一擁而入拘捕嫌犯。

    既有趣又諷刺的是，嫌犯被拘捕的第一時間，竟是哀號：「幾十萬打造的大門，竟然就這樣被撞壞了」，全案依賭博等罪名偵辦中。

    警方攻破鋼造大門，成功搜索非法賭博機房據點。（警方提供）

    警方攻破鋼造大門，成功搜索非法賭博機房據點。（警方提供）

    嫌犯被捕後哀嚎「幾十萬打造的大門，竟然就這樣被撞壞了」，全案依賭博等罪名偵辦中。（警方提供攝）

    嫌犯被捕後哀嚎「幾十萬打造的大門，竟然就這樣被撞壞了」，全案依賭博等罪名偵辦中。（警方提供攝）

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