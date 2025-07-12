遭射後不理提分手 懷孕小三嗆渣男心理師「做愛做到流產吧」

張姓心理師與院內護理師發生不倫戀，事後不認帳，小三還簽下1500萬元的「禁愛令」。（情境照）

2025/07/12 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在南部某醫院擔任心理師的張姓男子，與院內護理師阿美（化名）發生婚外情，阿美懷孕生下女兒後，張男妻子也因借卵成功受孕，導致阿美「地位下滑」，被張妻逼簽1500萬元「禁愛令」，阿美不甘遇到渣男，發文控訴張男惡行，被張妻提告侵害配偶權和違約，法官審酌後，判阿美應賠60萬元。

判決指出，張姓男子於2014年與妻子結婚，婚後兩年期間，張男為了考上心理師執照，一直由妻子工作養家，等張男考上執照後，夫妻倆人開始備孕，張妻卻發現自己不孕，接受人工受孕後也失敗；張男於2017年與院內護理師阿美展開戀情，兩人交往5年，阿美曾二度懷孕，並幫張男生下一個女兒。

張男原本要跟妻子離婚與阿美共組家庭，但妻子借卵成功受孕後，張男態度丕變，不但向妻子「自首」外遇，更向阿美提分手，張妻出面「主持公道」，逼阿美簽下1500萬元的「禁愛令」；阿美此時二度懷孕，她要求張男負責，但未獲正面回應，阿美無奈，怒嗆張男：「你把他做愛做到流產吧......小孩的生命算你結束掉的」、「別說我沒給機會～～你安排近期我們碰面做愛吧！如果你還能面對我，還能做愛，我就去拿掉小孩。」

阿美不甘遇到渣男，在臉書發文控訴張男惡行，結果被張男和妻子聯手提告妨害名譽罪，但檢方偵結後認定是抒發個人情緒不起訴。張妻另提民事求償，認為阿美介入她的婚姻並破壞雙方協議，要求阿美要賠150萬元。

高雄地方法院審理時，阿美泣訴自己所遇非人，自己才是受害者，但法官認為，阿美確實介入張妻婚姻，與張男有不當交往行為且二度懷孕並生下一女，侵犯配偶權部分判她應賠40萬元；至於違反雙方協議部分，阿美也有違反雙方約定與張男有示愛接觸，因此這部分判她應賠20萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法