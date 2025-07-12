為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭射後不理提分手 懷孕小三嗆渣男心理師「做愛做到流產吧」

    張姓心理師與院內護理師發生不倫戀，事後不認帳，小三還簽下1500萬元的「禁愛令」。（情境照）

    張姓心理師與院內護理師發生不倫戀，事後不認帳，小三還簽下1500萬元的「禁愛令」。（情境照）

    2025/07/12 11:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在南部某醫院擔任心理師的張姓男子，與院內護理師阿美（化名）發生婚外情，阿美懷孕生下女兒後，張男妻子也因借卵成功受孕，導致阿美「地位下滑」，被張妻逼簽1500萬元「禁愛令」，阿美不甘遇到渣男，發文控訴張男惡行，被張妻提告侵害配偶權和違約，法官審酌後，判阿美應賠60萬元。

    判決指出，張姓男子於2014年與妻子結婚，婚後兩年期間，張男為了考上心理師執照，一直由妻子工作養家，等張男考上執照後，夫妻倆人開始備孕，張妻卻發現自己不孕，接受人工受孕後也失敗；張男於2017年與院內護理師阿美展開戀情，兩人交往5年，阿美曾二度懷孕，並幫張男生下一個女兒。

    張男原本要跟妻子離婚與阿美共組家庭，但妻子借卵成功受孕後，張男態度丕變，不但向妻子「自首」外遇，更向阿美提分手，張妻出面「主持公道」，逼阿美簽下1500萬元的「禁愛令」；阿美此時二度懷孕，她要求張男負責，但未獲正面回應，阿美無奈，怒嗆張男：「你把他做愛做到流產吧......小孩的生命算你結束掉的」、「別說我沒給機會～～你安排近期我們碰面做愛吧！如果你還能面對我，還能做愛，我就去拿掉小孩。」

    阿美不甘遇到渣男，在臉書發文控訴張男惡行，結果被張男和妻子聯手提告妨害名譽罪，但檢方偵結後認定是抒發個人情緒不起訴。張妻另提民事求償，認為阿美介入她的婚姻並破壞雙方協議，要求阿美要賠150萬元。

    高雄地方法院審理時，阿美泣訴自己所遇非人，自己才是受害者，但法官認為，阿美確實介入張妻婚姻，與張男有不當交往行為且二度懷孕並生下一女，侵犯配偶權部分判她應賠40萬元；至於違反雙方協議部分，阿美也有違反雙方約定與張男有示愛接觸，因此這部分判她應賠20萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播