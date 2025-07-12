扯！陸軍下士送外套給通緝犯好友 警察意外找到1發子彈

阮姓下士把打靶卡在背心的步槍子彈藏夾克帶回家，卻又把夾克借給通緝犯朋友時，被警察發現子彈，圖為打靶畫面，與本案無關。（資料照）

2025/07/12 10:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍機械化步兵旅職業軍人阮姓下士，打靶訓練後發現1發步槍子彈，卡在戰鬥背心內，他偷偷藏在私人外套夾帶回家當紀念品，不料，他的通緝犯朋友被抓打電話向阮男借衣服，阮男匆忙把外套拿到內新派出所給好友，卻被警察發現這發子彈，台中地院依未經許可持有子彈罪判刑2月，可易科罰金，併科罰金1萬元，緩刑2年。

判決書指出，阮男是陸軍某機械化步兵旅下士（去年10月退伍），他於去年4、5月間，至新竹陸軍靶場實彈射擊訓練，1發口徑5.56mm的步槍子彈不知何故卡在阮男的戰鬥背心與彈匣袋縫隙中，他遲至7月在營區寢室發現這發子彈卻沒有繳交上級，認為具紀念價值而蒐藏，偷偷藏在私人外套（便服）內夾帶回家。

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阮男的王姓朋友是通緝犯，王男去年9月1日凌晨被警方逮捕，打電話向阮男借衣服外套，阮男匆忙把上述外套，拿到台中市警局霧峰分局內新派出所交給王男，不料，警察檢視時，在外套左前胸的口袋內發現這發子彈。

台中地方法院認為，這發子彈是遺失物，阮男觸犯的是刑法的侵占遺失物，以及槍砲彈藥刀械管制條例的未經許可持有子彈罪，一行為觸犯兩項罪名，從重依未經許可持有子彈罪論處。

法官強調，考量阮男案發時是職業軍人，但持有子彈數量甚少，且未供作犯罪使用，犯罪情節尚非重大，且無前科、坦承犯行，依上述罪名判刑2月，可易科罰金，併科罰金1萬元，緩刑2年，條件是提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，可上訴。

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