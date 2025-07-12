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    北市警員騎車鳴笛執勤遭轎車撞飛 重傷送醫

    北市警凌晨騎用機車鳴笛趕現場，轉彎遭對向轎車攔腰撞上。（記者邱俊福翻攝）

    北市警凌晨騎用機車鳴笛趕現場，轉彎遭對向轎車攔腰撞上。（記者邱俊福翻攝）

    2025/07/12 09:20

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區今天凌晨發生一起警員騎警用機車鳴笛趕現場遭撞飛的交通意外事故，北市警中山分局中一派出所蔡姓警員騎警用機車，開啟警示燈及警報器趕赴轄內一家超商，處理店員與顧客糾紛途中，左轉遭對向一輛轎車直接攔腰撞上，重大撞擊力造成蔡員安全帽噴飛，摔落地面，警用機車也滑行約5公尺倒在附近騎樓，目前蔡員傷重，已緊急送往台大醫院開刀搶救中。

    警方表示，今天凌晨3時20分許，中山一派出所蔡姓警員接獲轄內一起超商店員因顧客店內餐食問題起糾紛事件，騎用警用機車開啟警示燈及警報器，沿中山北路北往南慢車道欲左轉長安東路途中，右側車身與中山北路南往北慢車道直行的一輛轎車直接撞上。

    蔡員當場被撞飛倒地，警用機車滑行到附近騎樓下，案發後蔡員頭部受創，緊急送往台大醫院開刀救治，而轎車陳姓駕駛無受傷，酒測值為0，警詢時表達當時車速僅4、50公里，因中央分隔島有樹木阻擋視線，並沒有看到警用機車左轉駛來，至於詳細肇事原因與責任歸屬後續調查中。

    北市警凌晨騎用機車鳴笛趕現場，轉彎遭對向轎車撞上，警用機車滑行到騎樓下。（記者邱俊福翻攝）

    北市警凌晨騎用機車鳴笛趕現場，轉彎遭對向轎車撞上，警用機車滑行到騎樓下。（記者邱俊福翻攝）

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