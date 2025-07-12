易服勞役男躲大寮圖書館女廁偷拍 3女大生受害

被害人抓著戴男（右），被他掙脫逃逸。（民眾提供）

2025/07/12 10:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮圖書館現狼蹤，在圖書館擔服易服勞役戴姓男子，在女廁門口貼上「不通暫停使用」紙條，卻將自己反鎖在內偷拍女子如廁，一名婦人警覺發現大叫「報警」，戴男才開門下跪認錯，卻當場掙脫規避查察，警方前往其住宅將他逮捕，經查有3名被害女子，其中2人為大學生，警方訊後依法送辦。

被害女子在社群媒體「脆」還原事件始末，她指出，10日夜間7時她進入圖書館女廁，發現一間廁所門貼著「故障」，但從裡面反鎖，而她中午到圖書館，直到晚餐期間沒有貼紙條，由於只剩另一間可以使用，就進去上廁所了。

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她說，如廁時一直聞到很濃的檳榔味，卻完全沒有如尿尿、穿褲子、沖水之類的聲音，當下就覺得不對勁，打開垃圾桶也沒看到檳榔，她說，那個混雜著檳榔的氣味很不像女廁會出現的，而且晚餐前去了好幾次廁所完全沒聞到，但當時沒想太多。

到了8時40分左右，一名阿姨覺得很奇怪，從門縫查看赫然發現有男生偷拍，而且是使用手機和魚眼鏡頭朝隔壁廁間偷拍女生如廁。她表示，阿姨當場大吼「報警」，過很久嫌犯開門下跪，並跟阿姨說他刪掉了，現場人員試圖抓住他但還是被掙脫。

她表示，希望大家在外上廁所多留意一下，隨時保持警覺，如果遇到了，也要跟阿姨一樣勇敢站出來！

林園分局表示，10日夜間8時46分接獲通報，大寮分駐所員警立即到場處理，經了解，22歲戴姓男子涉及洗錢防制法，在圖書館擔服易服勞役，涉嫌於該圖書館女廁內偷拍，大寮所員警鎖定犯嫌身分後，立即將其查緝到案，案訊後依防害性隱私及不實性影像罪，移送高雄地檢署偵辦。

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