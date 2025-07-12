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    過安檢門發出「嗶嗶」聲 華航地勤甩踢鞋嗆警「你在羞辱我嗎？」

    華航地勤人員過安檢門拒配合還嗆警，被法官判罰2千元。示意圖。（資料照）

    華航地勤人員過安檢門拒配合還嗆警，被法官判罰2千元。示意圖。（資料照）

    2025/07/12 09:56

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕華航許姓地勤人員在小港機場過安檢門時，因鞋子發出「嗶嗶」聲，被安檢員警要求脫鞋放在X光機輸送帶上檢查，許女拒配合，還把鞋子甩踢過金屬感應門，並嗆警「你在羞辱我嗎？」，被依違反社維法裁罰2千元，許女不服抗告，但法官認為確實以不當言詞或行動妨礙員警執勤，認定裁罰合理，判許女敗訴。

    判決指出，去年12月15日下午4點多，許女因工作需求在小港機場過安檢門時，鞋子發出「嗶嗶」聲響，安檢員警要求她脫鞋放在X光機輸送帶上檢查，許女拒配合，用腳脫方式把脫鞋後，把鞋子甩踢過金屬感應門，還嗆警「你在羞辱我嗎?」、「你現在抓我嗎?」、「你可以叫航警來抓我」。

    警方依違反社維法「公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」送辦，高雄地方法院簡易庭法官裁罰她2千元，但許女不服抗告；二審審理時，許女說，她是華航地勤人員，工作鞋的鞋尖前端置有鐵片抗重，且因工作需要頻繁進出安檢感應門，歷來均未遭安檢員警要求脫鞋檢查。

    許女認為，當日安檢員警要求她脫鞋檢查時，她並未甩踢鞋子，且員警本可以手持金屬探測儀探測，但卻還是要求她須將鞋子撿起並放至平台以供檢查，令她感受羞辱刁難，即使她有違反法令規定，違法情節亦屬極其輕微，被罰2千元實在太重。

    法官檢視監視器畫面，發現許女確實有做出把鞋子甩踢過金屬感應門的舉動，且她嗆完警察後，直接穿鞋離開管制區，並未配合安檢，讓後方排隊通行的旅客看到安檢員警執行職務時不被尊重的一幕，且確實有妨礙安檢員警執行機場安檢勤務職務，因此認定一審判決合理，駁回她的上訴，全案定讞。

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