諜對諜？鄰居裝監視器正對家門 男連續黏住她家貓眼38天

黃男不滿鄰居裝設監視器正對他家，以貼紙黏住陳女門口的貓眼，連續38天。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/12 08:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓男子不滿對面鄰居陳女裝設監視器正對他家，竟連續以貼紙黏住陳女門口的貓眼，連續38天幾乎出門與回家都貼，總計67次之多，被依違反社維法裁罰6千元。

黃男說，今年1月起他在陳女住家門口，以張貼貼紙方式將陳女住家門口貓眼貼住，共67次，時間長達1個月以上，被依藉端滋擾住戶安寧，違反社會秩序維護法滋擾住戶、未經他人許可張貼於他人房屋行為裁處罰鍰6千元。

請繼續往下閱讀...

黃男抗告說，因陳女夫妻去年初陸續在家門及門旁牆上裝設監視器、感應燈，並正對他住處大門拍攝、照射，而他住處係套房房型，屋內環境及生活作息長期暴露在陳女監控中，妨害他隱私，更屬藉端滋擾，他身心因此遭受極大壓力，已失眠多時、恐懼出門，經協調拆除無效後，已報案提起刑法妨害秘密告訴，然因司法程序緩不濟急，始以貼紙遮蔽監視器鏡頭，對陳女侵害最小，也不妨害一般門鎖使用功能，主觀上並無滋擾住戶的故意。

法官認為，黃男自今年1月21日起至2月27日止1月餘（38天）時間內，以平均1日張貼將近2次頻率，於出門或返家時密集性的以小貼紙張貼陳女住處大門電子鎖貓眼等處行為，以任何通常一般人觀點看待，應已逾越合理範圍，且顯然達到滋擾程度，並影響被害人之居家安寧秩序，並侵害被害人財產而有礙觀瞻，事屬甚明。

法官認為，即使黃男確因陳女架設監視器及感應器而生爭執，本應循相關法律程序救濟，不應為達其訴求而做出滋擾行為。況且黃男也說陳女配偶曾數次在他還沒貼上貼紙時即開門警示，其貼貼紙遮蔽監視器鏡頭僅屬對被害人最小侵害手段，顯然黃男亦知其所為已對被害人造成滋擾侵害，其主觀上即有侵擾住戶的故意。因此駁回黃男抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法