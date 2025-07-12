逼少女拍裸照、吃屎喝尿 「台版N號房」共犯延押

潘擇維等6人，被控模仿「韓國N號房」手法，誘騙逼迫少女拍裸照，甚至逼喝尿吃屎，再上傳網路供收費觀看或購買。（情境照）

2025/07/12 07:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子潘擇維（36歲）等6人，被控模仿「韓國N號房」手法，誘騙逼迫少女拍裸照，甚至逼喝尿吃屎，再上傳網路供「蘿莉控」收費觀看或購買，3個月大撈800多萬元，台中地方法院去年底判處潘男6年徒刑，羈押中的他聲請交保，還自稱他是「社會性死亡」，無逃亡之虞，被法院駁回之後，高等法院台中分院進一步裁定，他與自稱「台蘿教主」的首謀陳佐維等3人，再延長羈押2個月。

中檢指控，潘男與自稱是「台蘿教主」的陳佐維等6人，以當模特兒「拍照賺錢」，或送手機等利誘少女拍照，卻逼少女做出不雅、噁心的性動作，包括異物插入下體，吃屎喝尿等，如果不繼續拍，就把裸照影片發送給她的同學與家人，甚至到學校發放裸照。

這個集團還將少女的不雅影片彙整成專輯販售，台中地院依違反兒少性剝削防制條例等罪名，判處陳男12年徒刑，潘男判刑6年，其餘1年5月至10年不等徒刑。

目前羈押中的潘男，指自己已經全數坦承，本案經媒體新聞報導，他的姓名等資訊都被公開，可以說是「社會性死亡」，親友都知道他遭羈押，無人可協助他逃亡，聲請交保取代羈押，但高等法院台中分院認為，潘男共觸犯32罪，犯罪情狀不輕，合理判斷有逃亡之虞，且他犯行戕害少年（少女）身心發展與安全甚鉅，據此駁回交保聲請。

高等法院台中分院進一步裁定，潘、陳等3人，分別以母親生病，請求交保盡孝；或返家陪伴、照顧子女，但法官認為這些都不是停止或繼續羈押應考量的理由，3人戕害少年身心發展與安全甚鉅，社會危害性高，裁定從本月27日起繼續羈押2個月，可抗告。

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