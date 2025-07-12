逼老公交出退休俸遭拒 人妻抓狂潑尿、踢夫下體

逼老公每月交出退休俸遭拒，她抓狂潑尿塗鴉搞驚悚，法官判離。（情境照）

2025/07/12 07:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓婦人要先生陳男每月將退休俸5萬元全部交出來遭拒，竟抓狂在他鞋子潑尿、在門前撒白糖，另在門口、牆壁塗鴉驚悚文字及不明圖案，或以衛生紙團、污穢物及食物殘渣等製作詭異圖樣，還踢他下體，被聲請保護令，新竹地院判准陳男休妻。

90年結婚的陳男說，108年間妻子張女要求他交付全部月退俸5萬元，遭他拒絕，竟情緒失控，砸毀他收藏的紫砂壺，持鐵鎚敲毀電腦，事後更丟棄他採買的蔬果，剪破他衣褲。

請繼續往下閱讀...

陳男說妻子甚至將尿液潑灑在他鞋子、在門前撒白糖，另在門口、牆壁塗鴉驚悚文字及不明圖案，或以衛生紙團、污穢物及食物殘渣等製作詭異圖樣，又故意破壞家具，製造大量垃圾，且空燒鍋具，砸毀他手機。

109年10月妻子跟他要錢時，以腳踢他下體，讓他十分困擾且心生恐懼，遂聲請保護令，經新竹地院核發通常保護令後，張女就搬走，從而雙方分居至今已逾4年，婚姻實難以維持，因此他請求判准休妻。

法官審酌張女對陳男施以家庭暴力，致地院核發保護令，夫妻自110年初分居迄今已逾4年，長期不同居、無互動，確實感情盡失，主觀上均無意維持婚姻，客觀上徒有夫妻之名而無夫妻之實，婚姻已生重大而不能回復之破綻，因此判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法