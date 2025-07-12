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    74歲高齡駕駛撞行人怪「前車」 監視器卻只出現他1車

    74歲鄭男撞傷斑馬線行人，辯稱「前方有車擋住看不到」，法院調閱監視器卻發現全程只有他一輛車，判刑3月、緩刑2年。示意圖，與本案無關。（資料照）

    74歲鄭男撞傷斑馬線行人，辯稱「前方有車擋住看不到」，法院調閱監視器卻發現全程只有他一輛車，判刑3月、緩刑2年。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2025/07/12 06:52

    〔記者王捷／台南報導〕74歲的鄭姓男駕車轉彎未禮讓行人，導致李姓女子受傷，一審依過失傷害罪判刑3月，鄭男上訴強調前面有車、與被害人和解，台南地院合議庭調閱監視器發現根本沒車，鄭男轉彎甚至沒減速，但因為他與被害人和解，所以宣告緩刑2年。

    2023年10月25日下午，鄭男開車左轉時，未依規定禮讓行人優先通行，撞上正行走在斑馬線上的李女，但他辯稱，轉彎時前方有一台車先經過，他開在內線車道，沒有看到對方走在斑馬線上。

    不過法院查看路口監視器畫面，鄭男車前並無其他車輛通行，且其左轉時未見減速與停車禮讓行人，與他的辯詞不符。雖然鄭男在案發後自首，可減輕刑度，但他犯後沒有承認錯誤，沒有立刻與告訴人和解，顯示他沒悔意。

    所以，一審依道路交通管理處罰條例第86條規定，汽車駕駛在應該讓行人優先通行的地方沒有停車禮讓，結果造成行人受傷或死亡，法院在刑事判決時可以依法加重刑度，最後判3個月徒刑。鄭男不服刑期提起上訴，並於上訴期間與李女調解成立並履行條件，台南地院合議庭因此宣告緩刑2年，維持原判決刑度並駁回上訴。

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