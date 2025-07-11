認罪了！國民黨基隆市黨部幽靈連署案 張淵翔等在押4人交保

基隆市前民政處長張淵翔（見圖）、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等在押4人認罪交保。（資料照）

2025/07/11 21:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案，今天依偽造文書等罪起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人。基隆地院承審法官下午6點開庭接押，在押的吳國勝等4人均坦承犯行，不爭執起訴內容；法官認為吳國勝等4名被告，已坦承犯行，無滅證、串證之虞，無羈押理由與必要，分別諭知吳國勝等4名被告交保15萬、50萬元不等。

吳國勝等4人當庭說，對於檢方起訴內容，4人均承認犯罪，並不爭執；對於是否續押，4人都說，他們已坦承犯行，也被羈押多日，希望法官能給予交保。其中，吳國勝說，他被羈押期間，每天讀地藏經懺悔，不忍在外90歲高齡父母，每天以淚洗面，盼法官可以讓他出去盡孝道。

請繼續往下閱讀...

起訴檢察官劉星汝認為，審理中是否仍有羈押必要，若認為吳國勝等4人已無羈押必要，審酌張淵翔偵查中曾獲法官裁定40萬交保，諭知吳國勝等4名被告適當的交保金。

基隆地檢署偵辦藍營罷免鄭文婷、張之豪涉造假連署案，追出吳國勝涉授意區黨部幹部抄黨員名冊造假，吳國勝為免出現死亡連署遭退件，找來時任民政處長張淵翔非法利用戶役政系統協助罷免；檢方今天上午依違反個人資料保護法及偽造文書等罪嫌，起訴張淵翔、吳國勝、國民黨部仁愛區服務處主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義、基隆市中正區戶政事務所前主任江鑒育、課員林信宏7人。

全案仍有吳國勝、張淵翔、張金發與游正義等4人在押，法官下午6點召開接押庭，法官逐一訊問吳國勝等4人後，晚間9點10分別諭知吳國勝50萬元，張淵翔40萬元，張金發15萬元，游正義15萬元交保，並限制住居。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法