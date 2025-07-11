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    撞門、撞地、大聲播佛經! 40天製造數百次噪音擾鄰 高雄女判賠105萬

    蔡女製造噪音高達數百次，高雄高分院判賠償鄰居合計105萬。〔記者鮑建信攝〕

    蔡女製造噪音高達數百次，高雄高分院判賠償鄰居合計105萬。〔記者鮑建信攝〕

    2025/07/11 23:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓女子曾因製造各類噪音，被判賠25萬元定讞後，仍持續撞門、撞地、敲鐵，40天內高達數百次之多，被莊姓鄰居再度提告求償，高等法院高雄分院認為他毫無悔意，從重判決賠償80萬元精神慰撫金，兩次共賠償105萬元。

    據了解，2009年8月3日起至2011年間，家住北高雄的蔡女，曾以鐵器重擊地板、刮除地板或以最大聲播放佛經音樂等方式製造噪音，平均1天達10次以上，嚴重影響鄰居莊姓家人生活品質，被法院判決賠償25萬元精神慰撫金定讞。

    不料，蔡女仍不知悔改，又於2024年3月9日至4月19日間，不定時突以物品敲門、大聲關門，或以石頭撞門、地板等行為產生嚴重噪音，導致莊姓1家3口飽受精神煎熬，被求償各25萬元共百萬元。

    蔡女雖承認製造聲響，但辯稱只有用手敲、關門，沒有拿石頭，聲響均在法律允許範圍。又說，晚上12點至翌日上午6點，均未發出任何聲音，否認違反噪音汙染管制法及社會秩序維護法。

    橋頭地院開庭審理後，判決蔡女賠償莊家每人各20萬元，總共80萬元慰撫金，她不服提起上訴。

    高雄高分院據莊家提出錄音帶證物，蔡女自2024年3月9日4月19日止，共被檢舉製造噪音82例，發出聲響高達數百次，如撞擊、撞地、敲擊、敲鐵、播放音樂、排放廢水等，認定構成侵權行為，並審酌她職業、學歷和收入，認為原審判賠妥適，判決她敗訴，可上訴。

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