再接再厲！7/11 大樂透、今彩539頭獎皆摃龜

7月11日開獎的大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/07/11 22:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月11日開獎的第114000168期今彩539頭獎、第114000069期大樂透頭獎均摃龜。

第114000069期大樂透中獎號碼「15、16、26、34、48、49，特別號：46」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共49注中獎，每注可得6萬5363元；肆獎共110注中獎，每注可得1萬8717元；伍獎共2430注中獎，每注可得2000元；陸獎共3110注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2780注中獎，每注可得400元；普獎共4萬5725注中獎，每注可得400元。

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第114000069期49樂合彩中獎號碼為「15、16、26、34、48、49」。四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共130注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3343注中獎，每注可得1250元。

第114000168期今彩539中獎號碼為「09、26、37、38、39」。頭獎摃龜；貳獎共247注中獎，每注可得2萬元；參獎共7463注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1594注中獎，每注可得50元。

第114000168期39樂合彩中獎號碼為「09、26、37、38、39」。四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共570注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6354注中獎，每注可得1125元。

第114000168期3星彩中獎號碼為「333」。壹獎共450注中獎，每注可得5000元。

第114000168期4星彩中獎號碼為「7365」。壹獎共27注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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