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    辱李正皓「蟑螂、三賤客」 張智倫競選總幹事張國炎判賠20萬

    名嘴李正皓。（資料照）

    名嘴李正皓。（資料照）

    2025/07/11 19:34

    〔記者王定傳／台北報導〕名嘴李正皓向法院提訴，國民黨立委參選人張智倫（已當選）的競選總幹事張國炎，在數個LINE群組中，PO影片指他是「民進黨選舉蟑螂」、「三賤客」及具有「性騷擾前科退選」，向張國炎求償149萬9999元，新北地院判定，張國炎未經查證的行為，已侵害李正皓名譽，日前判張賠償20萬元，可上訴。

    李正皓提訴指出，2023年11月間，當時代表民進黨參選新北市中和區立委的吳崢，與張智倫民調結果接近，選情緊張之情況下，張國炎竟於11月30日下午3時許，分別於「積穗里大小事」、「中和莒東社區發展協會」及「中和區陽光慈善協會」等群組中，PO影片指控他是「民進黨選舉蟑螂」、「三賤客」及具有「性騷擾前科退選」，因此求償149萬餘元。

    張國炎辯稱，影片不是他所製作，因認為影片內容屬可受公評事項而轉傳至群組中；他還稱，蟑螂不必然是貶抑詞，可形容特定人具有頑強、不屈不撓，且對候選人資格、能力及證件的批評，應為可受公評之事，「蟑螂、三賤客」雖是稍嫌刻薄之評論，但也受憲法言論自由保障；至於「性騷擾前科退選」言論，為眾所皆知事實。

    但合議庭認為，「蟑螂、三賤客」依社會通念，是對於人格地位的嚴重侮蔑，侵害李的名譽權甚重，已逾越李所應受的公評界線；至於「性騷擾前科退選」部分，張國炎雖提出新聞報導試圖說服法院，但合議庭認為，報導寫李過去曾因以私密影片威脅前女友，僅提出對話記錄截圖為佐，不僅真實性未經查證，也沒前後文，無法推斷其中涉及的事實真實與否，能否以此推論李有以私密影片威脅前女友，仍有疑問。

    合議庭並認為，李正皓退選時所發表的言論，並非表示因性平事件而退選，而是欲透過退選，使民進黨得以解決內部性平問題，加上李非民進黨提名候選人，是以無黨籍身分參選，新聞標題所指「綠性騷風暴」是指當時民進黨所面臨的性騷擾輿論，不是指李，不能以報導認定張國炎所述為真實的依據。

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