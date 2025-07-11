又是李姓團購主 台中夫妻遭詐騙指控「沒人能制止？」

遭李姓團購主詐騙夫妻檔表示，王家應是透過死諫盼政府重視該起詐騙案。（民眾提供）

2025/07/11 18:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原王姓一家五口疑因遭詐騙輕生，一對陳姓夫妻今天出面控訴，團購主李女曾開設安親班，並對安親班學生家長下手詐騙，疑有5、6人受害，這次出了人命，政府應該重視，王家人可能就是要以死申冤。

陳姓夫妻說，當初做類似盤商生意，李女會前往批貨，每次都是1萬多元，說要賣給旗下團媽，彼此認識近10年。某天，李女突然說「有生意更好賺」，要他們投資氣炸鍋買賣，他們投了50萬元，李女合併利潤開出多張支票，前幾次都有兌現，但李女又要夫妻倆找親友加碼，結果陳男的姊姊投入80萬，李女就此失聯，1、2個月內就被養套殺。

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陳姓夫妻表示，李女都是從認識的人下手，當初幼兒園、安親班就有5、6人遭詐騙，還有昨日受訪的鍾姓老闆，也是在2019年差不多時間被騙，最後卻因前期支票有兌現、告不成詐欺，最後只能以民事糾紛處理。但就算打贏官司，李女等夫妻脫產，被害人也拿不到錢，也許李女周邊親友都知道這件事，有所防備，李女才會透過張姓美容師改騙其他人，且越做越大。

陳姓夫妻說，這次得知王家五口命案，幕後藏鏡人又是李女，覺得非常訝異，「沒想到她還在做這種事！已經鬧出人命，還裝無辜、裝可憐，一點關係都沒有？李女是累犯，難道沒有人可以制止她嗎？」認為王家人可能是死諫，讓政府重視該詐騙案。

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