為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又是李姓團購主 台中夫妻遭詐騙指控「沒人能制止？」

    遭李姓團購主詐騙夫妻檔表示，王家應是透過死諫盼政府重視該起詐騙案。（民眾提供）

    遭李姓團購主詐騙夫妻檔表示，王家應是透過死諫盼政府重視該起詐騙案。（民眾提供）

    2025/07/11 18:29

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原王姓一家五口疑因遭詐騙輕生，一對陳姓夫妻今天出面控訴，團購主李女曾開設安親班，並對安親班學生家長下手詐騙，疑有5、6人受害，這次出了人命，政府應該重視，王家人可能就是要以死申冤。

    陳姓夫妻說，當初做類似盤商生意，李女會前往批貨，每次都是1萬多元，說要賣給旗下團媽，彼此認識近10年。某天，李女突然說「有生意更好賺」，要他們投資氣炸鍋買賣，他們投了50萬元，李女合併利潤開出多張支票，前幾次都有兌現，但李女又要夫妻倆找親友加碼，結果陳男的姊姊投入80萬，李女就此失聯，1、2個月內就被養套殺。

    陳姓夫妻表示，李女都是從認識的人下手，當初幼兒園、安親班就有5、6人遭詐騙，還有昨日受訪的鍾姓老闆，也是在2019年差不多時間被騙，最後卻因前期支票有兌現、告不成詐欺，最後只能以民事糾紛處理。但就算打贏官司，李女等夫妻脫產，被害人也拿不到錢，也許李女周邊親友都知道這件事，有所防備，李女才會透過張姓美容師改騙其他人，且越做越大。

    陳姓夫妻說，這次得知王家五口命案，幕後藏鏡人又是李女，覺得非常訝異，「沒想到她還在做這種事！已經鬧出人命，還裝無辜、裝可憐，一點關係都沒有？李女是累犯，難道沒有人可以制止她嗎？」認為王家人可能是死諫，讓政府重視該詐騙案。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播