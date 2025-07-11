為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    找不到「2億人保」沈慶京今難辦保 自選電子腳環裝左腳

    涉及京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京。（資料照）

    涉及京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京。（資料照）

    2025/07/11 17:33

    〔記者張文川／台北報導〕涉及京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京，目前因腎臟感染黴菌，在台大醫院戒護住院治療中，律師聲請因病具保停押，台北地院今裁定沈慶京以自己名義提出1億元保證金，並覓得具相當資力者提出2億元保證書後，准予停止羈押，並佩戴電子腳環、隨身攜帶個案手機，施以雙重科技監控；據悉，沈慶京目前尚未找到2億元擔保人的人選，籌措1億元現金也需要一些時間，今天難以辦保。

    裁定中並限制沈慶京限制住居於台北市大安區，限制出境、出海8個月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，同時要接受電子腳環、個案手機2種科技設備監控，電子腳環將依沈的意願安裝於左腳。

    裁定並指出，住院期間，電子腳環如有影響醫療行為之虞，可於入院期間拆卸電子腳環，並於出院前，完成電子腳環配戴裝置。若腳環有影響醫療行為之虞時，沈慶京應向法院聲請暫時拆卸。

    據了解，沈慶京委由律師蘇振文代為籌措1億元現金保，而願意出具2億保證書的「人保」人選尚未確定。須待現金保、書面保證都到位後，法院才會安排廠商前往台大醫院安裝電子腳環及設定手機，北院也會派員與法警前往監看。

    受命法官許芳瑜昨（10）日開庭時指出，收到衛福部立台北醫院、台北看守所的回函，醫院認為沈的腎臟感染必須開刀治療，北所則稱戒護人力有困難，合議庭評估是否已達因病具保停押程度，並提出可替代羈押的處分方案，令律師於昨天前往醫院詢問沈能提供的交保條件。經昨詢問檢、辯意見，今做成具保停押裁定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播