找不到「2億人保」沈慶京今難辦保 自選電子腳環裝左腳

涉及京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/07/11 17:33

〔記者張文川／台北報導〕涉及京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京，目前因腎臟感染黴菌，在台大醫院戒護住院治療中，律師聲請因病具保停押，台北地院今裁定沈慶京以自己名義提出1億元保證金，並覓得具相當資力者提出2億元保證書後，准予停止羈押，並佩戴電子腳環、隨身攜帶個案手機，施以雙重科技監控；據悉，沈慶京目前尚未找到2億元擔保人的人選，籌措1億元現金也需要一些時間，今天難以辦保。

裁定中並限制沈慶京限制住居於台北市大安區，限制出境、出海8個月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，同時要接受電子腳環、個案手機2種科技設備監控，電子腳環將依沈的意願安裝於左腳。

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裁定並指出，住院期間，電子腳環如有影響醫療行為之虞，可於入院期間拆卸電子腳環，並於出院前，完成電子腳環配戴裝置。若腳環有影響醫療行為之虞時，沈慶京應向法院聲請暫時拆卸。

據了解，沈慶京委由律師蘇振文代為籌措1億元現金保，而願意出具2億保證書的「人保」人選尚未確定。須待現金保、書面保證都到位後，法院才會安排廠商前往台大醫院安裝電子腳環及設定手機，北院也會派員與法警前往監看。

受命法官許芳瑜昨（10）日開庭時指出，收到衛福部立台北醫院、台北看守所的回函，醫院認為沈的腎臟感染必須開刀治療，北所則稱戒護人力有困難，合議庭評估是否已達因病具保停押程度，並提出可替代羈押的處分方案，令律師於昨天前往醫院詢問沈能提供的交保條件。經昨詢問檢、辯意見，今做成具保停押裁定。

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