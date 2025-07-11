放貸業者勾結詐團、房仲 二度剝皮詐逾億 10人起訴

鄧姓民間貸款業者涉勾結房仲與詐騙集團，鎖定已被詐騙的被害人，慫恿其辦理房屋抵押借款，造成14人受害，詐得逾1億元，士林地檢署今依組織犯罪等起訴鄧男等10人。（資料照）

2025/07/11 16:27

〔記者張文川／台北報導〕鄧姓民間貸款業者涉勾結房仲與詐騙集團，鎖定已被詐騙的被害人，慫恿其辦理房屋抵押借款，收取3成手續費，榨乾被害人，造成14人受害，詐得逾1億元，士林地檢署認定有詐欺共犯，今依組織犯罪等起訴鄧男等10人，其中7人飾詞狡辯、犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

士林地檢署指揮北市北投警分局、刑事局、桃園、新北警方偵辦，查獲結合房貸、重利、詐欺集團的組織型犯罪，「永盛行銷」與「伯樂行銷」2間民間貸款公司，誘騙被害人辦理房貸，先收取3成手續費，債留被害人。

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士檢今依組織犯罪、加重詐欺、重利、洗錢等罪嫌起訴10人，其中鄧、邱、吳3男為民間貸款業者，鄧男勾結柯、項2男及劉女3名房仲員，結合詐團成員廖、魏、陳、曾4男，各自負責詐騙機房與金主的掮客、金主、不動產估價、假公證人、抵押送件、提款交款等工作。

起訴指出，集團自去年初起犯案，鄧男集團專門鎖定已遭假檢警、假投資或假交友詐騙而需錢孔急的被害人，轉介給邱男、吳男辦理房產抵押借貸，實施第二度詐騙，收取6%至30%的不合理手續費，剝第二次皮。

為博取被害人信任，成員於房貸抵押登記完成後，還會假好心，主動向被害人說「保護你的資產，不要被人賣掉」；有被害人無力還貸，又被慫恿轉貸、債務協商，再抽一筆。全案共計14名被害人，詐得金額超過新台幣1億元。

集團成員到案後多數否認，供稱是正常放款，但檢方從手機通訊對話發現，部分成員曾表達良心不安，明知被害人已遭詐騙，仍「下第二刀」二度詐財，認定有詐欺犯意，今偵結起訴鄧男等10人，並聲請宣告沒收或追徵1億餘元犯罪所得，建請對其中7人從重量刑。

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