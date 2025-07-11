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    台中悍婦威脅殺人！呼巴掌追打3女律師 司法院譴責

    針對林女暴力攻擊3名女律師，司法院今天譴責並公布預防暴力措施。（資料照）

    針對林女暴力攻擊3名女律師，司法院今天譴責並公布預防暴力措施。（資料照）

    2025/07/11 16:37

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子委任3名女律師，控告姊姊索賠348萬元，不料，其姊姊林女竟於台中地方法院與高等法院台中分院開庭時，對女律師呼巴掌，在法官面前以不堪入耳的「性器官字彙」辱罵，甚至揚言要直播殺死女律師，更於開庭後尾隨在馬路上毆打女律師，潑不明液體，3名女律師受害，台中律師公會發表聲明譴責，此暴力行為也驚動司法院，並將建立快速反應機制。

    司法院對於林女的暴力行為，今天下午聲明概要如下：

    一、律師在司法制度中扮演關鍵角色，依法執行職務應受尊重與保護，任何對律師的人身攻擊或威脅，不僅侵害個人安全，更破壞司法制度的正常運作。司法院嚴正譴責，並籲請各界共同維護律師執業環境的安全與尊嚴。

    二、司法院將責成各法院，強化對司法從業人員的人身安全保護措施，建立快速反應機制，及時處理安全威脅事件，並加強法院及相關場所的安全設施與巡邏。同時亦會促請各法官善用訴訟指揮權限，維護法庭安全與秩序。

    三、法院是維護法治、保障人民權益的公共場域，司法院呼籲，民眾至法院行使訴訟權，應冷靜、理性表達意見，而非採取暴力或其他非法手段。

    此暴力行為源於林姓男子，把一處土地抵押給胞姊林女，但林男沒有向姊姊借貸，胞姊林女卻於2022年將土地賣給一家公司，台中地院去年6月判決，林女應給付弟弟348萬餘元，目前上訴高等法院台中分院二審中。

    台中律師公會則指出，一審與二審期間，林女在法庭或法院內，攻擊辱罵林男委任的3位女律師，包括在法庭上呼女律師巴掌未果，另一女律師在路上被林女追打，第三位女律師則是二審開庭時，被林女辱罵穢詞，甚至一度追打並恐嚇要殺害律師，或潑灑不明液體，台中律師公會嚴正譴責此暴力行為。

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