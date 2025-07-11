為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    對女房客播A片辯「心靈交流」 ...還襲胸猥褻 台中包租公下場曝

    劉姓房東兩度猥褻騷擾女房客，法院判應賠償20萬元，示意圖。（資料照）

    劉姓房東兩度猥褻騷擾女房客，法院判應賠償20萬元，示意圖。（資料照）

    2025/07/11 16:36

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子把房屋租給小芳（化名），他開車載小芳辦水電瓦斯用戶變更時，突播放色情裸露影片，還品頭論足說「國外女性性觀念開放」，要求與小芳「成為心靈好友」，竟伸鹹豬手摸其胸部，還大讚嚇呆的小芳「妳也很大方」，刑事部分劉男被判拘役50日（可易科罰金）與徒刑5月（應入獄），民事部分應賠償20萬元確定。

    此案在刑事審理時還有一段插曲，劉男於上訴二審時宣稱，是小芳要跟他發生性關係，他嚴詞拒絕，還告誡小芳「妳是有夫之婦，不可以這樣」，才會被小芳誣告，高等法院台中分院二審法官斥之「實屬無稽，不足採信」，駁回上訴。

    判決書指出，劉姓男子2021年4月14日把房子租給女子小芳與丈夫，16日開車載著小芳辦理瓦斯用戶變更後，邀請小芳共進午餐，劉男卻在車內說，國外女性性觀念開放，他還播放裸露影片，要求與小芳「成為心靈好友」，突然伸手觸摸小芳胸部性騷擾，小芳雖受驚嚇，但還要辦水電用戶變更，小芳暫時隱忍不發，兩人用餐後，當天下午到電力公司辦完手續後，劉男又遊說小芳與他秘密交往，之後又再度伸鹹豬手，強摸小芳胸部，強制猥褻得逞。

    小芳提出民事訴訟索賠50萬元，劉男辯稱沒有猥褻騷擾，是小芳變造錄音等證據誣告他，台中地院簡易庭一審不採信，判決應賠償20萬元，劉男上訴台中地院合議庭二審，辯詞與一審相同，合議庭也不採信而駁回，維持原審判賠20萬元，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播