對女房客播A片辯「心靈交流」 ...還襲胸猥褻 台中包租公下場曝

劉姓房東兩度猥褻騷擾女房客，法院判應賠償20萬元，示意圖。（資料照）

2025/07/11 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子把房屋租給小芳（化名），他開車載小芳辦水電瓦斯用戶變更時，突播放色情裸露影片，還品頭論足說「國外女性性觀念開放」，要求與小芳「成為心靈好友」，竟伸鹹豬手摸其胸部，還大讚嚇呆的小芳「妳也很大方」，刑事部分劉男被判拘役50日（可易科罰金）與徒刑5月（應入獄），民事部分應賠償20萬元確定。

此案在刑事審理時還有一段插曲，劉男於上訴二審時宣稱，是小芳要跟他發生性關係，他嚴詞拒絕，還告誡小芳「妳是有夫之婦，不可以這樣」，才會被小芳誣告，高等法院台中分院二審法官斥之「實屬無稽，不足採信」，駁回上訴。

判決書指出，劉姓男子2021年4月14日把房子租給女子小芳與丈夫，16日開車載著小芳辦理瓦斯用戶變更後，邀請小芳共進午餐，劉男卻在車內說，國外女性性觀念開放，他還播放裸露影片，要求與小芳「成為心靈好友」，突然伸手觸摸小芳胸部性騷擾，小芳雖受驚嚇，但還要辦水電用戶變更，小芳暫時隱忍不發，兩人用餐後，當天下午到電力公司辦完手續後，劉男又遊說小芳與他秘密交往，之後又再度伸鹹豬手，強摸小芳胸部，強制猥褻得逞。

小芳提出民事訴訟索賠50萬元，劉男辯稱沒有猥褻騷擾，是小芳變造錄音等證據誣告他，台中地院簡易庭一審不採信，判決應賠償20萬元，劉男上訴台中地院合議庭二審，辯詞與一審相同，合議庭也不採信而駁回，維持原審判賠20萬元，全案確定。

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