怒控貓咪遭「錯誤醫療致死」求償20萬 飼主提告動物醫院院長吞敗

法官指飼主無法證明貓咪死因與醫療處置間有「具體而直接」因果關係，判決敗訴；示意圖。（記者劉詠韻攝）

2025/07/11 16:11

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名彭姓飼主控訴某家知名動物醫院未妥善治療其愛貓「妞妞」，施以過度處置如7天禁食、輸血與抗體療法，導致貓咪死亡，憤而提告院長與2名醫師並求償19萬餘元精神慰撫金。台北地方法院審理，指彭女雖引用獸醫師公會鑑定指出醫療有瑕疵，卻未能證明死因與醫療處置間具直接關聯，判決敗訴。

判決指出，彭女寵物貓「妞妞」於2023年3月開始出現精神萎靡與排泄異常，轉診至動物醫院後，院長判斷疑似感染「貓瘟」，隨即進行隔離治療並施以禁食、水化治療與抗病毒藥物，後續注射具抗體貓隻的「輸血抗體治療」。未料，妞妞輸血隔日病情急轉直下，3月9日晚間因心肺衰竭死亡。

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彭女主張，醫院對貓咪施行不當NPO（禁食禁水）處置7日、輸入不明來源且未配對之血液，甚至未即時急救，種種疏失導致寵物死亡；另院方未事前告知風險即要求簽署同意書，嚴重違反告知與醫療常規義務，應依《消保法》及《民法》賠償損失與精神慰撫金。

台北地院審理，認為彭女雖引用獸醫師公會鑑定指出醫療有瑕疵，但未提供動物解剖報告，無法證明貓咪死因與醫療處置間有「具體而直接」因果關係；另考量興泰醫院屬24小時急診機構，其使用療法在臨床上尚有爭議，難以認定顯屬過失。

法官並指，彭女應對其主張負舉證責任，資料亦難構成醫療疏失與寵物死亡間直接連結，因此判決彭女敗訴。全案仍可上訴。

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