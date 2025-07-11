人妻偷吃羞喊「偷襲那隻鳥」！鄰居「老王」辯稱不行了下場曝

劉男從妻子手機中發現她與李翁大量曖昧訊息與親密合照，包括擁抱、接吻、手探衣內等，雙方不僅以「寶貝」、「老公」互稱，內容充斥鹹濕對話，暗示發生性關係。（情境照）

2025/07/11 12:41

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市劉姓男子控訴，退休70歲李姓鄰居明知妻子是有夫之婦，仍與她婚外情3年之久，兩人不僅多次出遊、過夜，並甜蜜互稱「寶貝」、「老公」，傳情詩「抓雞摸奶又抓鞭」，甚至透過訊息談論「偷襲那隻鳥」等性愛細節，怒告求償200萬元，李翁辯稱「只是當女兒看」、「70歲已無性能力」；一審判李應賠30萬元，雙方都上訴，二審高等法院加重改判應賠50萬元確定。

判決指出，劉男為工程師，與李姓妻子結婚逾20年，二人育有2名子女，妻子於新北市經營理髮店，鄰居李男因剪髮與劉妻相識，發展為親密關係。

2023年5月，劉男從妻子手機中發現她與李翁的大量曖昧訊息與親密合照，包括擁抱、牽手、接吻、手探衣內等畫面，雙方不僅以「寶貝」、「老公」互稱，內容充斥鹹濕對話，暗示發生性關係，包括「下星期去煎一下」、「上吃的飽！下又滿足」、「濕濕的」、「抓雞摸奶又抓鞭」、「你自己動不動就要偷襲那隻鳥」、「他說都很緊。你都不覺得緊喔？」等語，怒告「小王」求償200萬元。

李翁辯稱，他與劉妻同姓、也屬雞，只是把她當女兒看，打油詩僅處於長輩的關懷，並自稱已70歲高齡，沒有性能力，不可能與人妻發生性行為。

但法院不採信，依照片、對話、錄音等證據認定2人早於2021年1月即以情侶方式交往，並發生肉體關係，明知女方已婚仍持續發展不倫戀，已逾越社交分寸，嚴重破壞婚姻共同生活的圓滿與信任。

一審判李翁賠償30萬元，高院二審認為侵害配偶權程度嚴重，致劉男婚姻幾近破裂，以致精神崩潰，改判李翁應賠償50萬元，全案確定。

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