天候不佳國3草屯段4車追撞 2人受傷一度回堵2公里

4車追撞車禍造成車子轉向、推移。（國道七隊提供）

2025/07/11 12:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號霧峰系統、草屯交接路段，上午發生4車追撞的連環車禍，戴姓女駕駛疑未保持安全距離追撞前車，後方2車再追撞上來，4部車子有的轉向，有的推移，車子嚴重毀損，所幸只有戴女和其後方汽車的李姓駕駛受傷，傷勢無礙，但交通受阻，回堵2公里，現已恢復正常。

近幾天中部天氣不佳，國道3號215.8公里（霧峰系統、草屯交界路段）上午近8點發生追撞車禍，30歲戴姓女子駕駛轎車疑未保持安全距離，追撞前方60歲曾姓男子駕駛的汽車，而戴女後方的41歲李姓男子駕駛的休旅車再撞上去，李男的車子再被43歲陳男所駕駛的休旅車撞上，李男的車子被推擠再度撞戴女的轎車，4部車有轉向，也有被推移。

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陳女和李男受傷，所幸傷勢無礙，已送醫院治療。現場因4車佔據車道，道路回堵，車陣一度綿延2公里，交通堵塞1小時多。

國道七隊表示，戴姓駕駛疑未保持安全距離追撞前方車輛，後方也未注意再追撞，因此此呼籲用路人「安全距離保持好，養足精神上國道」，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

戴女駕駛的轎車嚴重毀損。（國道七隊提供）

國道3號南向霧峰系統到草屯路段，車禍發生1小時後仍回堵。（（圖擷自交通部1968網站）

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