為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    天候不佳國3草屯段4車追撞 2人受傷一度回堵2公里

    4車追撞車禍造成車子轉向、推移。（國道七隊提供）

    4車追撞車禍造成車子轉向、推移。（國道七隊提供）

    2025/07/11 12:21

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號霧峰系統、草屯交接路段，上午發生4車追撞的連環車禍，戴姓女駕駛疑未保持安全距離追撞前車，後方2車再追撞上來，4部車子有的轉向，有的推移，車子嚴重毀損，所幸只有戴女和其後方汽車的李姓駕駛受傷，傷勢無礙，但交通受阻，回堵2公里，現已恢復正常。

    近幾天中部天氣不佳，國道3號215.8公里（霧峰系統、草屯交界路段）上午近8點發生追撞車禍，30歲戴姓女子駕駛轎車疑未保持安全距離，追撞前方60歲曾姓男子駕駛的汽車，而戴女後方的41歲李姓男子駕駛的休旅車再撞上去，李男的車子再被43歲陳男所駕駛的休旅車撞上，李男的車子被推擠再度撞戴女的轎車，4部車有轉向，也有被推移。

    陳女和李男受傷，所幸傷勢無礙，已送醫院治療。現場因4車佔據車道，道路回堵，車陣一度綿延2公里，交通堵塞1小時多。

    國道七隊表示，戴姓駕駛疑未保持安全距離追撞前方車輛，後方也未注意再追撞，因此此呼籲用路人「安全距離保持好，養足精神上國道」，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

    戴女駕駛的轎車嚴重毀損。（國道七隊提供）

    戴女駕駛的轎車嚴重毀損。（國道七隊提供）

    國道3號南向霧峰系統到草屯路段，車禍發生1小時後仍回堵。（（圖擷自交通部1968網站）

    國道3號南向霧峰系統到草屯路段，車禍發生1小時後仍回堵。（（圖擷自交通部1968網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播