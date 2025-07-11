腳指也夾針孔！士檢書記官3年偷拍21女82次 終局判決出爐

士林地檢署書記官林顥倫（已停職）3年偷拍21女82次，最高法院今駁回上訴，判刑3年定讞。（資料照）

2025/07/11 11:39

〔記者張文川／台北報導〕士林地檢署書記官林顥倫（已停職），長期在士檢偵查大樓洗手間等處裝設微型針孔攝影機，偷拍女同事更衣、洗澡等私密畫面，3年間偷拍21名女子、82次，高等法院今年3月依「無故以錄影攝錄性影像罪」等罪判林男3年徒刑，另有1年刑期得易科罰金36萬元；最高法院駁回上訴定讞。

一審士林地院判林顥倫4年，外加8月得易科罰金之刑；二審高院審酌林已和部份被害人和解，改判應執行3年刑期，部分改判得易科罰金而增加為1年。

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林男已婚、育有2名小孩，原本在北檢任職，2013年轉到士檢，2017年2月接辦收發室發文業務，2021年再調到贓物庫負責調取與保管贓物。

判決指出，林顥倫經常參與士檢活動，每週都與同事打羽毛球，自2020年1月至2023年3月間，利用微型針孔攝影機偷拍女同事更衣、盥洗等私密畫面，被害人甚至擴及民眾、親友等人，地點包括士檢女廁、盥洗室、百貨公司、被害人住處等地。

林顥倫慣用手法是將針孔攝影機夾在腳指、拖鞋，或藏放在背包上，偷拍女性裙內大腿根部與臀部。

士檢婦幼保護專組檢察官2023年3月2度搜索林的住處、車輛，查扣到手機、小型攝影機、硬碟、隨身碟、記憶卡，還發現他彩色列印收藏199張紙本擷圖。

檢警清查發現他至少竊錄偷拍21人共82次，士檢分依「無故以錄影攝錄性影像罪」、個人資料保護法起訴。

林男於偵、審理時都皆坦承不諱，有2人在一審時和解撤告，合議庭將林判不得易科罰金刑4年；二審高院審酌又有部分和解，改判應執行3年徒刑；最高法院維持確定。

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