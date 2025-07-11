高雄男酒駕追撞2車 轎車四輪朝天橫躺路口

2輛停等右轉的白色轎車遭撞，幸好駕駛未受傷。（民眾提供）

2025/07/11 09:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市昨（10）日晚間大雨不斷，三民區民族一路與建工路口深夜10點多發生3輛轎車碰撞車禍，肇事駕駛陳男（45歲）擦撞到右車道2輛停等右轉燈的轎車，車子往前翻了180度四輪朝天，幸好陳男從駕駛座脫困後未受傷，但酒測值濃度每公升0.25毫克，涉及公共危險罪被送辦。

三民二分局民族所指出，陳男駕駛轎車直行於民族一路往北直行車道至建工路口處時，碰撞到停等於同向右轉車道之2輛轎車，導致陳男的車輛翻車仰躺路口，幸好三方駕駛皆無受傷。

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員警現場對3名駕駛實施酒精呼氣測試，甘姓女駕駛及廖姓男駕駛酒測值為零，陳男呼氣酒精濃度超過每公升0.25毫克，全案將陳男依刑法公共危險罪之現行犯予以逮捕，並移請台灣高雄地方檢察署偵辦。

警方初步研判，陳男行車時未注意車前狀況及兩車並行之間隔，未採取必要之安全措施，且有酒駕情形，可處3萬元至12萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1至2年，詳細肇因將由交通大隊分析研判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

遭撞灰色轎車當場四輪朝天，幸駕駛未受傷。（讀者提供）

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