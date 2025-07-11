3女律師受害！悍婦追出法庭呼巴掌、潑液還威脅殺人 台中律師公會譴責

針對林女對3名律師暴力的行為，台中律師公會發表譴責聲明，盼望法院或各檢察署重視。（台中律師公會提供）

2025/07/11 09:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地方法院與高分院受理一起弟弟控告姊姊的民事案，不料，強悍的姊姊竟於法院內，甚至在法官面前以不堪入耳的「性器官字彙辱罵」女律師，甚至揚言要直播殺死女律師，更於開庭後尾隨在馬路上毆打女律師，甚至潑不明液體，共3名女律師受害，嚴重影響律師的人身安全與執業，台中律師公會發表聲明譴責，並呼籲各檢察署重視。

這項聲明由台中律師公會理事長吳中和與理事監事共同發表，針對台中市有律師頻遭當事人於法院內以含性意味的言語謾罵、威脅恐嚇，甚至肢體攻擊，造成律師人身安全重大疑慮，台中律師公會嚴正譴責暴力。

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此事件源於林姓姊弟於2018年間，弟弟因現金週轉，將一處與胞姊林女共有的土地，以1000萬元抵押給胞姊，但沒有借貸，胞姊林女卻於2022年將土地買賣轉移給一家公司，台中地院去年6月判決姊姊林女應給付弟弟348萬餘元，其餘駁回，目前上訴高等法院台中分院二審中。

台中律師公會指出，就在一審與二審期間，林女在法庭或法院內，肆意攻擊辱罵弟弟委任的3位女律師，包括在法庭上呼女律師巴掌，女律師閃躲沒被打到，另一女律師在路上被林女毆打，第三位女律師則是二審開庭時，被林女辱罵穢詞，甚至一度追打並恐嚇要殺害律師。

律師公會聲明強調，國家應有保護措施，保障律師在安全且不受威脅、侵擾環境中行使職權，強烈呼籲各級法院與檢察署，應高度重視律師的人身安全保護，對於不理性人士（通常是被告）攻擊律師，均應依法查辦、迅速訴究，以促進民眾面對法律紛爭能理性溝通，並遏止攻擊律師的歪風；此外，強烈建議檢察署能慎重考慮，對屢次暴力攻擊律師的人，考量是否強制處分（例如聲押或交保），以保障律師安全，避免發生更嚴重憾事。

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