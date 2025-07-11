用Word印燦坤提貨券 情侶騙走17萬下場慘

情侶用Word偽造燦坤提貨券，騙走17萬，法院認定構成偽造有價證券罪，兩人被判刑超過3年。（資料照）

2025/07/11 07:28

〔記者王捷／台南報導〕一對情侶檔用Word排版、印表機列印，自製燦坤提貨券騙到17萬餘元，但是下場卻很嚴重，因為台南地院認定兩人偽造有價證券，刑法處罰是3年起跳，追徵全部詐騙金額。

賴姓男子與姚姓女子共謀詐欺，於2024年間在臉書社團張貼販售燦坤提貨券的廣告，吸引黃姓男子聯繫購買。兩人疑似用Word檔案編輯，仿造多款家電提貨券，詳列商品名稱、型號、價格與信託期間，印製成券後安排面交。

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黃男依約前往台南市一處超商，姚女親赴現場交付偽券並收取現金，隨即搭上賴男駕駛的租車離去。黃男事後發現券無法兌換，報警提告，警方循租車紀錄、監視器畫面與通訊軟體紀錄展開調查。

警方查扣兩人筆電、印表機與隨身碟，發現裡面有偽造券檔案與圖檔，姚女手機還有留有Google Keep記事與交易對話紀錄。而燦坤公司函覆確認，黃男所持提貨券皆為偽造，無兌換效力。

刑法201條第一項關於偽造有價證券的規定，偽造、變造政府發行的公債票、公司股票，或其他屬於有價證券的文件，處3年以上、10年以下徒刑。

法官認為，商品提貨券雖為了商品兌換用途，不能找錢，但是仍屬刑法第201條所稱「有價證券」，處罰是3年以上徒刑。姚女與賴男犯後坦承，但未賠償、未與被害人和解，考量其共同行為，最終分別判處3年4月與3年6月徒刑，並追徵不法所得。

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