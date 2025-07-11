為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    用Word印燦坤提貨券 情侶騙走17萬下場慘

    情侶用Word偽造燦坤提貨券，騙走17萬，法院認定構成偽造有價證券罪，兩人被判刑超過3年。（資料照）

    情侶用Word偽造燦坤提貨券，騙走17萬，法院認定構成偽造有價證券罪，兩人被判刑超過3年。（資料照）

    2025/07/11 07:28

    〔記者王捷／台南報導〕一對情侶檔用Word排版、印表機列印，自製燦坤提貨券騙到17萬餘元，但是下場卻很嚴重，因為台南地院認定兩人偽造有價證券，刑法處罰是3年起跳，追徵全部詐騙金額。

    賴姓男子與姚姓女子共謀詐欺，於2024年間在臉書社團張貼販售燦坤提貨券的廣告，吸引黃姓男子聯繫購買。兩人疑似用Word檔案編輯，仿造多款家電提貨券，詳列商品名稱、型號、價格與信託期間，印製成券後安排面交。

    黃男依約前往台南市一處超商，姚女親赴現場交付偽券並收取現金，隨即搭上賴男駕駛的租車離去。黃男事後發現券無法兌換，報警提告，警方循租車紀錄、監視器畫面與通訊軟體紀錄展開調查。

    警方查扣兩人筆電、印表機與隨身碟，發現裡面有偽造券檔案與圖檔，姚女手機還有留有Google Keep記事與交易對話紀錄。而燦坤公司函覆確認，黃男所持提貨券皆為偽造，無兌換效力。

    刑法201條第一項關於偽造有價證券的規定，偽造、變造政府發行的公債票、公司股票，或其他屬於有價證券的文件，處3年以上、10年以下徒刑。

    法官認為，商品提貨券雖為了商品兌換用途，不能找錢，但是仍屬刑法第201條所稱「有價證券」，處罰是3年以上徒刑。姚女與賴男犯後坦承，但未賠償、未與被害人和解，考量其共同行為，最終分別判處3年4月與3年6月徒刑，並追徵不法所得。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播