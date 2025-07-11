捐款災區被反告？ 珠寶店闆娘變「車手」

珠寶店邱姓闆娘聲稱捐款救災，實際上卻協助詐團匯款，法院依加重詐欺罪判刑1年5月。（記者王捷攝）

2025/07/11 07:51

〔記者王捷／台南報導〕珠寶店邱姓老闆娘以為是捐款救災，豈料成為詐騙車手，被依加重詐欺等罪判處1年5個月，因為台南地方法院發現，邱女之前曾提供帳戶涉詐欺罪被起訴，所以不相信她的理由。

54歲邱女經營「金百麗珠寶精品店」，在LINE認識「善心人士」，就將公司帳戶交給對方使用，還親自提領並購買比特幣轉帳，但她聲稱，是為協助災區孤兒捐款，才與不知名的網友透過LINE聯繫，並依對方指示提供帳戶與協助資金轉匯。

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但法院調查，這些不知名的網友可能與詐團有關，有詐團成員用IG搭訕葉姓女子，用假交友的方式誆稱來台攜黃金遭扣，需支付法院認證費用，誘使對方匯款20萬，結果這筆錢進到邱女提供的帳戶。

葉女匯款當天，邱女下午就前往銀行，分別提領共22萬6千元現金，並分批購買比特幣轉存至「善心人士」指定電子錢包。法院認為，邱女未查證對方身分與資金來源，卻主動配合提款與轉帳，角色與俗稱「車手」無異。

更關鍵的是，邱女並非初犯，判決指出，她曾於2022年因提供帳戶資料，被檢方依幫助詐欺與洗錢罪起訴，法官覺得她應該更警覺，卻重蹈覆轍，所以認為邱女即便預見風險還是執意匯款。

因此法院依加重詐欺罪，判邱女1年5月，此外，邱女名下珠寶也因積欠勞退費，遭法務部行政執行署台南分署查封。在去年拍賣藍寶玫瑰金胸針、墜飾各1件。

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