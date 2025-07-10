詐團勾結網紅感情詐欺 孫安佐網紅表姊涉案

孫安佐的表姊、號稱「國民表姊」的網紅「Ariel」林沐希。（取自林沐希IG）

2025/07/10 22:27

〔記者王定傳、邱俊福／台北報導〕檢警獲報，有詐團勾結女網紅進行感情詐欺，經追查發現，孫安佐的表姊、號稱「國民表姊」的網紅「Ariel」林沐希竟涉案；警方昨拘提林女到案，台北地檢署今複訊後諭令她5萬元交保，但林沐希花了超過4小時仍籌不出保金而改為限制住居，最後甚至一路哭著離開地檢署。

Ariel外型亮眼且上圍傲人，在Instagram（IG）擁有11萬名粉絲，加上是孫安佐表姊身分，神似她的阿姨狄鶯，因此有「國民表姊」封號。

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不過，檢警獲報，蘇姓男子為首的感情詐騙集團，涉夥同女網紅，或找在酒店上班的女子合作，把她們塑造成網紅，由詐團成員透過交友軟體或LINE，與被害者聊天建立信任關係，再以話術誘騙被害者購買她們的寫真集，甚至瞎掰說：「一本3千元，若賣不到50本，會被賣去陪酒」，至少有20多人受騙掏錢買寫真，少則數十萬、多則上百萬元，事後發現遭詐報警處理。

檢察官從今年6月起指揮刑事局電偵大隊與台北市刑大，發動數波搜索行動，已逮捕蘇男等20多人，並將蘇男等10名主要幹部聲押禁見獲准；至於林沐希則涉與詐團合作，9日落網、10日移送複訊，訊後原本交保，但因拿不出錢來改為限制住居，全案朝加重詐欺等罪嫌偵辦，並持續清查是否有其他網紅涉案。

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