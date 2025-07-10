7/10 威力彩、今彩539 頭獎雙雙摃龜

10日開獎的第114000167期今彩539頭獎、第114000055期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

2025/07/10 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10日）開獎的第114000055期威力彩、第114000167期今彩539，頭獎雙雙摃龜。

第114000055期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、07、14、28、31。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，每注可得882萬8959元；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共192注中獎，每注可得4000元；陸獎共1162注中獎，每注可得800元；柒獎共2507注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3583注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7145注中獎，每注可得100元；普獎共3萬187注中獎，每注可得100元。

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第114000167期今彩539中獎號碼為「02、03、04、34、36」。頭獎摃龜；貳獎共131注中獎，每注可得2萬元；參獎共4943注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬64注中獎，每注可得50元。

第114000167期39樂合彩中獎號碼為「02、03、04、34、36」。四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共204注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8386注中獎，每注可得1125元。

第114000167期3星彩中獎號碼為「519」。壹獎共99注中獎，每注可得5000元。

第114000167期4星彩中獎號碼為「7513」。壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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