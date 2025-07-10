疑同居女友出軌 越南移工殺死同鄉輕判

越南移工懷疑同居女友出軌並提分手，涉嫌持折疊刀猛刺致死，高雄高分院依殺人罪判處徒刑10年6月。（記者鮑建信攝）

2025/07/10 20:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍阮姓移工懷疑女同鄉黎氏另結新歡，並提出分手，揚言要與她同歸於盡，涉嫌持折疊刀朝她猛刺要害致死，高等法院高雄分院依殺人罪判處徒刑10年6月。

判決書指出，2023年10月20日晚上，被告阮男因同居人黎氏提出分手要求，涉嫌傳送「我給妳最後機會，妳要跟我講清楚，否則全部3人同歸於盡」等訊息恫嚇。

請繼續往下閱讀...

黎氏百般無奈，只好約在阮男向友人借住房屋談判，阮男質問她是否有新歡，要求她交出手機被拒後出手搶走，並查看內容，黎氏搶奪時被他持折疊刀猛刺心臟等處。

阮男行兇後，見黎氏流血倒地，驚覺出人命，請友人配偶下樓打電話通報救護車送醫，卻已回天乏術。

橋頭地院法官認為阮男行兇後未逃逸，並請人通報將黎氏送醫，符合自首要件，依法減輕其刑，同時審酌其賠償家屬18萬3千元（約5千萬越南盾），從輕量處有期徒刑10年半，算是低度刑，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

阮男不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，尚未定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法