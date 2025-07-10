豐原五口命案檢警再出手！2度搜索當舖、銀樓 傳喚6人偵訊中

關鍵人之一的李姓團購者，檢方諭知15萬元交保，圖為她到當舖找王家姊妹情景。（民眾提供）

2025/07/10 19:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口疑受投資與團購詐欺負債而亡，遺體本月2日被發現，台中地檢署今（10日）再度出手，指揮警方第二度搜索台中市、彰化縣等6處當舖與銀樓，傳喚當舖與銀樓業者與員工共6人偵訊中。

另外，依警方調查，王家五口生前，由張姓美容師介紹認識李姓女子（又稱李團長或團購主），王家在李女慫恿下代購投資黃金買賣，之後又加入團購，還借款投資黃金與團購，卻導致負債達上千萬元，李女又帶王家企圖抵押房子借款200萬元，年利息高達48%，可能成為壓垮王家的最後一根稻草。

請繼續往下閱讀...

王家五口本月2日被發現陳屍住處房間內，檢方3日相驗時，認定是一氧化碳中毒死亡，遺體不用解剖，但時隔一週，中檢決定五人解剖釐清死因。

中檢指出，本案第一時間（本月3日）相驗時，遺體呈現生前吸入一氧化碳缺氧死亡的現象，現場遺留炭盆木炭灰燼與遺書，門口監視器畫面無他人進出現場等狀況，研判無外力侵入跡象，現場電腦網頁瀏覽器，還有存著關於「燒炭自殺」等關鍵字的瀏覽紀錄等情形綜合判斷，並徵詢家屬意見，暫未予以解剖。

不過，中檢為徹底釐清全案疑點，檢察官慎重考量，仍認為有抽血、解剖鑑定的必要，再經家屬同意，今日（10日）由法醫研究所法醫師進行解剖5具遺體、採集檢體化驗，以鑑定確認死因。

至於兩位關鍵人，檢警本月4日發動第一波搜索，依涉嫌詐欺等罪名，約談張姓美容師，限制住居後請回，團購黃金的「李團長」李姓女子，諭知命15萬元交保後，這2名被告之外，之前並查證議員、當鋪業者等11名證人，還查扣15部手機、平板等電子設備進行數位鑑識採證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法