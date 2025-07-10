公務員台中偷拍女孩如廁被逮！手機竟存30部偷拍影片

王姓公務員偷拍年輕女孩上廁所被抓到，警方竟於手機發現高達30部的偷拍影片。（示意圖）

2025/07/10 18:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓公務員去年12月於台中后里的公廁內，用手機偷拍如廁年輕女性的隱私性影像被發現，警方查扣手機，竟發現裡面存有30部偷拍影片，他宣稱自己是公務員，因公職生涯不順、與同事相處不睦，受職務上處分，身心狀況不佳而犯罪，希望法官給他緩刑，台中地方法院依無故攝錄他人性影像罪判刑4月，可易科罰金，至於緩刑部分，法官認為他手機內30部影片顯示，此案不是初犯，不宜給他緩刑，全案可上訴。

判決書指出，王姓公務員於去年（2024年）12月27日晚間持自己的手機，躲在台中市后里區的森林公園女廁內，伺機偷拍上廁所的女子，他將手機伸入廁所隔板下方縫隙，攝得被害人的大腿、裙底及內褲等身體隱私部位與如廁影像，被害人察覺告訴男友報警，王男得知後，趕緊把拍到的影片刪除。

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員警查扣手機並移送台中地檢署起訴，王男則坦承不諱，他宣稱自己是公務員，因公職生涯不順、與同事相處不睦，受職務上處分，身心狀況不佳而犯罪。

台中地院認為，王男並無犯罪紀錄，犯後始終坦承犯行，依無故攝錄他人性影像罪判刑4月，王男與律師則請求宣告緩刑，法官卻認為，王男在案發至判決之前的6個月期間，都沒有與被害人達成和解或調解，未能取得被害女子諒解，判刑4月雖符合緩刑條件，但警方查扣手機顯示，王男手機內存有2024年11月30日、12月1日、12月17日、12月27日，非法攝錄（偷拍）其他女性的性影像多達30部，顯見他犯本案，並非偶發性的初犯，不適宜給予緩刑，全案可上訴。

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