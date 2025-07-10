為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    豐原5口命案誰是加害人? 高大成：胃液血液濃度藏玄機

    高大成表示，抽血及解剖檢驗毒藥物反應，可知生前是否有服毒或藥物，確認是否他殺、加工自殺或輕生。（記者蔡淑媛攝）

    高大成表示，抽血及解剖檢驗毒藥物反應，可知生前是否有服毒或藥物，確認是否他殺、加工自殺或輕生。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/10 17:55

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中豐原一家五口命案，疑因遭投資與團購詐騙負債身亡，為確認死者死因，及父親未留遺書等問題，台中地檢署決定抽血並解剖遺體。法醫高大成表示，人死後不會再代謝，身體狀況停留在死亡那一刻，體內毒物或是一氧化碳的變化都保留住，抽血檢驗是否有毒物反應，再解剖，可知生前是否有服毒或藥物，確認各別死亡情形，是否有他殺、加工自殺或輕生。

    豐原一家五口遺體於本月2日被發現，台中地檢署3日相驗決定不解剖，認定死因為一氧化碳中毒導致窒息死亡，高大成表示，檢方判斷沒有錯誤，不論是否有加工自殺的可能，即使有，加害人也都死亡，現場無外力介入，在法律上是沒再抽血、解剖的必要，但為了確認死因，加上父親沒寫遺書，因此可以再抽血，有問題則解剖。

    高大成說，抽血驗一氧化碳濃度及毒藥物反應，如果是死後燒炭，血中一氧化碳濃度會在10%以內，如果是生前吸入燒炭，血中濃度超過25%則會致死，一般燒炭死亡的濃度則約40%、50%，可由此了解是生前或是死後燒炭吸入，吸入燒炭是清醒還是昏迷。

    抽血及解剖檢驗毒藥物反應，如果有生前服藥或被下藥，高大成說，如果抽血及驗尿檢出毒藥物反應，加上解剖採集胃中是否有毒藥物，如果胃、尿液有毒藥物反應，血液檢出濃度高，可能被下藥睡著後再吸入；若胃內容物採出濃度高，血液、尿液濃度低或是沒有，則是剛吃藥、或自己服藥；如果血液濃度不高，但尿液高，則可能很快就醒來。

    高大成說，一家5口一起死亡到底是誰起意，可看吸入一氧化碳的濃度，但法律上如果是加害者也死了，對遺體抽血、解剖，只是為追求真相，當事人都死亡，要再究責也很困難。

    台中豐原一家五口命案，生前疑因遭投資與團購詐騙負債，曾向議員謝志忠求助。（謝志忠提供）

    台中豐原一家五口命案，生前疑因遭投資與團購詐騙負債，曾向議員謝志忠求助。（謝志忠提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播