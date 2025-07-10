豐原5口命案誰是加害人? 高大成：胃液血液濃度藏玄機

高大成表示，抽血及解剖檢驗毒藥物反應，可知生前是否有服毒或藥物，確認是否他殺、加工自殺或輕生。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/10 17:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中豐原一家五口命案，疑因遭投資與團購詐騙負債身亡，為確認死者死因，及父親未留遺書等問題，台中地檢署決定抽血並解剖遺體。法醫高大成表示，人死後不會再代謝，身體狀況停留在死亡那一刻，體內毒物或是一氧化碳的變化都保留住，抽血檢驗是否有毒物反應，再解剖，可知生前是否有服毒或藥物，確認各別死亡情形，是否有他殺、加工自殺或輕生。

豐原一家五口遺體於本月2日被發現，台中地檢署3日相驗決定不解剖，認定死因為一氧化碳中毒導致窒息死亡，高大成表示，檢方判斷沒有錯誤，不論是否有加工自殺的可能，即使有，加害人也都死亡，現場無外力介入，在法律上是沒再抽血、解剖的必要，但為了確認死因，加上父親沒寫遺書，因此可以再抽血，有問題則解剖。

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高大成說，抽血驗一氧化碳濃度及毒藥物反應，如果是死後燒炭，血中一氧化碳濃度會在10%以內，如果是生前吸入燒炭，血中濃度超過25%則會致死，一般燒炭死亡的濃度則約40%、50%，可由此了解是生前或是死後燒炭吸入，吸入燒炭是清醒還是昏迷。

抽血及解剖檢驗毒藥物反應，如果有生前服藥或被下藥，高大成說，如果抽血及驗尿檢出毒藥物反應，加上解剖採集胃中是否有毒藥物，如果胃、尿液有毒藥物反應，血液檢出濃度高，可能被下藥睡著後再吸入；若胃內容物採出濃度高，血液、尿液濃度低或是沒有，則是剛吃藥、或自己服藥；如果血液濃度不高，但尿液高，則可能很快就醒來。

高大成說，一家5口一起死亡到底是誰起意，可看吸入一氧化碳的濃度，但法律上如果是加害者也死了，對遺體抽血、解剖，只是為追求真相，當事人都死亡，要再究責也很困難。

台中豐原一家五口命案，生前疑因遭投資與團購詐騙負債，曾向議員謝志忠求助。（謝志忠提供）

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