國民法官回娘家 肯定參審 認「量刑」最具挑戰性

司法院113年度起委由各地院舉辦「國民法官意見交流會」（國民法官回娘家活動），分享參與審判的感受和意見，做為國民法官制度精進的參與。（司法院提供）

2025/07/10 19:53

〔記者楊國文／台北報導〕我國自前年起實施國民法官制度，司法院為瞭解國民法官參與審判的感想與意見，於113年度起，委由各地院舉辦「國民法官意見交流會」（國民法官回娘家活動），25場次共邀請227名國民法官參與。司法院指出，國民法官對參與審判持正面態度，也願意再次擔任國民法官，引述多位國民法官看法認為「量刑」是最具挑戰課題。

司法院113年度起，委由各地院舉辦「國民法官意見交流會」，邀集具實際審理經驗的國民法官，以及法官、檢察官、辯護人等專業人士，分享參與審判的感受及意見。

請繼續往下閱讀...

此項交流會進行方式，是由原審案件審判長簡述個案犯罪事實、案件爭點及審理程序，接著由與會國民法官自由發表對國民參與審判的經驗與意見，再由審、檢、辯專業人士提問，與國民法官進行雙向互動及延伸性討論，第一輪次共舉辦25場次、總計227名國民法官參與。

司法院指出，綜合國民法官意見，對參與審判普遍抱持正面態度，也表達再次擔任國民法官的意願，尤其肯定職業法官的釋疑，對其迅速瞭解法律程序、掌握案件爭點有所助益，檢、辯也多能善盡其職，以簡明易懂方式呈現各自主張及證據內容，國民法官制度已拉近司法與人民距離，使判決形成過程更加透明，判決結果更能符合國民期待。

多位國民法官普遍認為，「量刑」是最具挑戰性課題，參審過程中，也面臨短時間需消化大量書證等多項挑戰。此外，國民法官也對候選國民法官到庭通知書的優化、加強對雇主的宣導等行政層面提出具體建議。

司法院表示，為使社會大眾能更加了解國民法官的實際參與情形及交流會討論成果，已將各場次會議紀錄公開於司法院網站「國民法官專區」（「成效評估／國民法官意見交流會」項下）。114年度各地院將持續辦理此交流活動，並逐步公開相關紀錄，供社會大眾追蹤制度的施行成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法