中油離島船舶運輸招標傳爭議 廠商質疑中油雙標中油說明

祥田一號為外掛油槽，引發得標廠商質疑中油雙標。（民眾提供）

2025/07/10 16:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島眾多，民生及漁船用油仰賴海運輸送，今年中油離島油料運輸招標作業，得標廠商未在30天補件時限內完成，且未具雙殼船設備遭廢標，但廠商質疑中油雙標，前一次得標者除無船舶運送業證書外，並以漁船載運油料。針對廠商質疑，中油出示證明，一切合法。

投訴廠商表示，即使中油律定30天內應完成補件，但中油直至6月11日才與廠商回覆不符資格，期間並未給予審查情形，也未告知需文件補正，不合常理。前一位得標廠商（崧和），在2023年6月29日得標，並於2023年7月13日履約。崧和履約開工時，使用祥田一號做為運油的船隻，以租用油櫃運送。

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得標廠商質疑時任湖西供油中心經理（現為中油澎湖營業處副處長）辦理招標審查，並未落實審查。後續以雙殼船崧田一號接手，已是2023年11月開工後履約期間，不符合招標期限及程序，中油如此雙標操作，是否有圖利先前廠商之嫌？

針對得標廠商質疑，中油提出環保署2017年6月26日審查中油公司提送「海洋油污染緊急應變計畫」審查資料，中油委外運送油料船應使用「雙殼結構」船舶。考量澎湖歷年運油船舶現況，2023-2025年工作說明書規定廠商應備有1艘以上政府主管機關核定之雙殼船舶或單殼船但設有獨立油艙運油船隻即符合。2025-2027年澎湖已有「雙殼結構」船舶（崧田一號），故規定廠商應備有1艘以上政府主管機關核定雙殼船舶，並無涉不當利益輸送或貪瀆問題。

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