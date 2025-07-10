連婚宴禮金都A!前沙鹿所長拿假收據核銷8萬餘元 中檢貪污罪起訴

前沙鹿所長林雙鎮涉嫌持不實收據向警友站領款8萬多元，中檢依貪污罪起訴。（記者張瑞楨攝）

2025/07/10 16:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局前清水分局沙鹿分駐所長林雙鎮，拿虛偽的收據等手法，向沙鹿警友站報銷請款共8萬4385元，連載妻兒子女到餐廳慶生的加油錢，都以「補助偵辦刑案加油費」報銷，更瞎的是，他參加農會總幹事女兒婚宴，婚宴不收禮金，他竟核銷6000元禮金開銷，還宣稱買便當與點心給員警吃，核銷4400元，值班員警卻沒吃到，台中地檢署依貪污治罪條例起訴。

林雙鎮2020年至2022年擔任沙鹿分駐所長，現調任台中市警局交通警察大隊警務員。對於林員起訴，台中市警局交通警察大隊回應說，林員被檢舉後，市警局獲報後立即展開調查自清、自檢，並函請台中地檢署偵辦，且於2023年7月調整林員為非主管職務至交通警察大隊，收到林員起訴書後，立即依警察人員人事條例第29條規定，報請市警局予以林員停職處分。

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起訴書指出，林員A警友站的手法，包括自己租用職務宿舍修繕，持虛假的請款單，向沙鹿警友站核銷詐得5萬6225元；沙鹿所廁所沒有維修，卻持領據向該警友站核銷1萬5000元；沙鹿所於2022年3月6日沒有偵辦和妨害自由及傷害案件，卻拿不實收據，宣稱購買餐點供所內警察吃，包括排骨便當與豆漿等，核銷4400元。

更瞎的是，林員2022年3月12日受邀參加沙鹿區農會總幹事之女的婚宴，這場婚宴不收禮金，竟用「沙鹿農會總幹事女兒文定婚宴禮金」的不實名義，向沙鹿警友站核銷6000元；林員甚至載妻女到餐廳慶生的加油費，都用「補助偵辦刑案加油費用」的不實名義，憑加油發票向沙鹿警友站核銷2700多元。

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