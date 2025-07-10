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    首頁　>　社會

    豐原五口命案確實死於一氧化碳中毒？ 中檢將解剖釐清

    王家五口命案，中檢決定5人遺體解剖釐清死因，圖為王家姊妹（圖左與圖右）到當舖抵押汽機車借錢畫面。（民眾提供）

    王家五口命案，中檢決定5人遺體解剖釐清死因，圖為王家姊妹（圖左與圖右）到當舖抵押汽機車借錢畫面。（民眾提供）

    2025/07/10 15:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口疑受投資與團購詐欺負債而亡，遺體於本月2日被發現，台中地檢署3日相驗決定不解剖，認定死因為一氧化碳中毒導致窒息死亡，但隨著被詐騙案情曝光與社會輿論嘩然，台中地檢署決定再抽血檢驗是否有毒物反應之外，5人遺體全部解剖，確實釐清死因。

    隨著案情逐漸曝光，已知王家五口生前，由張姓美容師介紹認識李姓女子（又稱李團長或團購主），王家開始在李女慫恿下代購黃金，之後又加入團購，為此抵押借款投資，卻導致負債達上千萬元，李女又帶王家企圖抵押房子借款，王家五口本月2日被發現陳屍住處房間內，檢方於本月8日，會同法醫至殯議館遺體停放區對5具遺體抽血送交檢驗，確認死因有無其他因素、查明真相。

    至於案情部分，檢警已經依涉嫌詐欺等罪名，傳喚張姓美容師，限制住居後請回，團購黃金的「李團長」李姓女子，諭知命15萬元交保後，這2名被告之外，並查證議員、當鋪業者等11名證人，還查扣15部手機、平板等電子設備進行數位鑑識採證。

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