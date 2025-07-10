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    首頁　>　社會

    媒體指廖育唯醫師「違法」泛舟溺斃 廖姊：還原真相讓死者安心走

    基隆長庚醫師廖育唯日前在新竹縣五峰鄉上坪溪泛舟溺斃，廖育唯的姊姊近日發起連署，指部分媒體在新聞報導中使用「違法」、「禁區划船」等字眼偏離事實，要求即時澄清還原真相，讓死者安心離開。（記者俞肇福攝）

    基隆長庚醫師廖育唯日前在新竹縣五峰鄉上坪溪泛舟溺斃，廖育唯的姊姊近日發起連署，指部分媒體在新聞報導中使用「違法」、「禁區划船」等字眼偏離事實，要求即時澄清還原真相，讓死者安心離開。（記者俞肇福攝）

    2025/07/10 15:31

    〔記者俞肇福／基隆報導〕6月29日新竹縣五峰鄉上坪溪發生基隆長庚醫院醫師廖育唯划船溺斃事件，廖育唯的姊姊廖育萱近日在臉書貼文，針對部分媒體在新聞報導中使用「違法」、「禁區划船」等字眼，不僅偏離事實，更將逝者與水域活動嚴重污名化。她及廖醫師的家屬與相關團體嚴重抗議，呼籲媒體與社會大眾停止不實指責；廖育萱鄭重要求，所有以錯誤字眼報導的媒體立即澄清、修正錯誤，讓死去的弟弟安心離開。

    廖育萱說，她弟弟廖育唯6月29日與其他6位友人在上坪溪進行激流泛舟的下水地點，並非部分新聞媒體所稱「違法區域」，部分媒體還有「違法划船，導致意外浪費國家資源救助，造成意外是自找的下場」等惡意扭曲的言論，讓親友家屬感到悲痛與不解。

    廖育唯的家人和222獨木舟俱樂部、台灣開放水域聯盟、台灣激流背包艇社團、台灣自由潛水發展協會、台灣山水安全運動聯盟、長青登山協會、「激流台灣」拍攝團隊，以及「百川夢想」實踐者鄧智昆，聯名發起「還原真相，為水域活動正名」連署，期盼社會各界客觀理解實情，共同推動更友善的水域安全環境。

    他們指出，廖育唯等人在上坪溪活動範圍，沒有擅闖禁區，當天的舟友都是經過專業訓練的老手；廖育萱說，廖育唯生前熱愛戶外運動，如果因為這個不幸意外的發生，讓政府再次封鎖水域、父母告誡孩子遠離水域的倒退情景，絕非廖醫師所樂見。

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