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    被死神拒絕的男子！台南墜海被海浪拍上岸 直播男選擇沉默

    31歲戴男疑因債務壓力在四草大橋直播墜海，所幸被海浪推回岸邊獲救。（民眾提供）

    31歲戴男疑因債務壓力在四草大橋直播墜海，所幸被海浪推回岸邊獲救。（民眾提供）

    2025/07/10 16:48

    〔記者王捷／台南報導〕戴姓男子疑感情與債務壓力，昨直播從台南市安南區四草大橋墜下，顯宮派出所黃田宇所長與警員林苙塍迅速聯合消防、海巡，找到被海浪沖上岸的戴男，但他獲救後對經濟壓力絕口不談，警方呼籲若遇上詐欺集團，可向警方諮詢。

    警方指出，戴男當時騎機車抵達四草大橋南端，將車停妥後便沿欄杆外側行走，手機鏡頭同步開啟直播。朋友見狀撥打110報案，黃所長到現場後，先留下一組人手尋找遺落物與機車，並同步通知消防局水上分隊、海巡署第三巡防區加入搜索。

    入夜後潮差漸大，搜救人員採在岸上與水面上同時搜索，大約19時30分左右，消防人員就在北岸消波塊旁發現被浪推上岸緊縮成球的戴男，確認其呼吸、心跳穩定且身上無明顯外傷後，立即以長背板固定抬至安全地帶，再由救護車送往派出所暫時安置。

    戴男抵所後神情恍惚，黃所長關懷他欠了多少錢？但戴男僅垂首不語，始終拒絕說明債務金額，警方隨即通知其父母及兩名好友到場陪同，但無論如何詢問，戴男始終沉默應對，讓警方有所懷疑。

    警方提醒，投資詐騙樣態日新月異，民眾若接獲「高報酬、零風險」等可疑訊息，或突遇催繳巨額債務，均可致電165反詐騙專線或就近派出所諮詢。

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    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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