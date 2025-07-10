前昇平國中女教師控校長濫權爭國賠 校事會議受害者自救會法院外聲援

全國校事會議受害者自救會10餘名教師今天冒雨到法院外聲援陳師，舉牌訴求「反對校長濫權、校園濫訴、廢除校事會議」。（記者丁偉杰攝）

2025/07/10 16:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣前昇平國中訓導組長陳姓教師，不滿遭校長兩度駁回考績甲等、改核乙等，高雄高等行政法院日前判陳師勝訴，撤銷乙等考績，陳師再訴請求國賠，陳師今天出庭前，全國校事會議受害者自救會10餘名教師冒雨到法院外聲援，舉牌訴求「反對校長濫權、校園濫訴、廢除校事會議」，將擇期到立院陳情。

10餘名教師為全國校事會議受害者自救會成員，自來全國各地，召集人傅姓老師說，校事會議調查成員的構成，校長占了絕大多數的決定性，只要是不喜歡的老師，校長就可發動立案調查，校事會議原本立意良善，但現在完全變質，「本來應是淘汰不適任老師，現變成淘汰校長不喜歡的老師」。

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傅姓老師說，自救會成員百人以上，已收集全國各地老師遭受校事會議懲處的離譜個案，日後將到立院陳情，訴求廢除校事會議，希望有更多受害老師站出來。

前昇平國中訓導組長陳姓教師於110學年度，身兼訓育、生教、體育、衛生4個組業務，當年考績原被校內考核會核為甲等，惟時任陳姓校長罕見兩度不同意考核會決議，堅持改核乙等；陳師不服，提起行政訴訟，日前高雄高等行政法院認為陳校長改核過程有瑕疵，判決陳師勝訴，撤銷乙等考績。

陳姓老師表示，這3年訴訟期間，其中1年沒工作，花光積蓄甚至貸款打官司，但她認為「一個老師的清白與名譽，比金錢還更要」，感謝司法還她清白與名譽；校師會議因未好好處理，對老師造成很大的傷害，像她一樣遭受不平對待的，還有很多人，她不是唯一一個，感謝來自各地的老師來支持她。

陳姓老師說，為維護保障老師權益，拒絕校長濫權、反對校園濫訴，她委任律師向嘉義地院訴請國賠，請求校方賠償80萬元，她強調尊重司法，但希望透過她的經歷，讓社會大眾重視教育現場權力不對等結構問題。

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