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    雨天行車注意「水漂效應」小貨車自撞國3南投段護欄

    雨天視線不良，1部小貨車行駛國道3號北向227.1公里處自撞護欄。（國道警方提供）

    雨天視線不良，1部小貨車行駛國道3號北向227.1公里處自撞護欄。（國道警方提供）

    2025/07/10 15:13

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣連日來飽受大雨侵襲，民眾駕車行駛高速公路要特別小心!37歲洪姓男子今（10日）上午駕駛1部小貨車行駛國道3號北向227.1公里處時，即疑因下雨視線不良，失控自撞內側護欄後，再撞擊外側護欄受傷。警方呼籲民眾雨天行駛高速公路，務必減速慢行，保持安全距離，避免緊急煞車而肇事。

    國道公路警察局第七公路警察大隊表示，洪姓男子今上午10時55分許駕駛小貨車行駛國道3號北向227.1公里內側車道時，當時該路段下著大雨，洪男疑因視線不良，加上操作不當，駕駛的小貨車先自撞內側護欄後，再撞擊外側護欄，幸未波及其他車輛，洪男受傷送醫救治，沒有生命危險，詳細肇因有待進一步調查釐清。

    警方指出，雨天視線不良，民眾駕車行駛高速公路務必減速慢行，保持安全車距，因根據研究，若車輛時速達90公里以上，遇路面積水0.25公分時，輪胎與路面之間會夾雜一層水膜，導致車輪遽失抓地，車體依慣性方向滑動，即俗稱的「水漂效應」。此時駕駛應鬆開油門、握緊方向盤，並打低速檔讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止，若急踩煞車即可能失控而肇事。

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