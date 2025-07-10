犯保協會舉辦實務研討會 聚焦兒虐案件與即時保護

法務部次長黃世杰。（法務部提供）

2025/07/10 15:38

〔記者王定傳／台北報導〕法務部保護司督導高檢署與財團法人犯罪被害人保護協會於7月10日至11日舉辦「穿透馨生第一縷光—犯罪被害人權益保障暨實務研討會」，法務部次長黃世杰致詞時表示，對犯罪被害人及家屬的協助，是國家從案件發生的第一刻起就主動介入、溫柔承接，力求犯保協會服務「即時、可近、有感」。

法務部指出，這次研討會四大主題聚焦於現行制度的重點與突破，包括重大兒虐案件中檢察官如何早期介入與跨網絡合作、國民法庭上如何精準呈現被害人處境與專業證據，及「犯罪被害人權益保障法」新法於去年全面上路後，犯罪被害補償金制度、犯保協會的保護服務與即時關懷措施如何更迅速、便民且有溫度地運作，接住馨生人。

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研討會首日邀請衛福部次長林靜儀與黃世杰共同揭開序幕；會議首日研討主題為「重大兒虐案件司法早期介入與國民法庭經驗」，由桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊與台中地檢署檢察官張凱傑分別就實際案例進行報告，並邀集具司法實務經驗的醫師、律師及學者針對通報機制、證據呈現與跨領域協作進行討論，凸顯檢察官們如何發揮團隊精神，在法庭上以真實、生動方式還原刑案現場，有條不紊說明案情使國民法官了解。同時，檢察官為讓犯罪被害人及其家屬能被同理對待，也透過犯保協會一路相伴，確保被害人的聲音在法庭上不會「被消失」。

法務部指出，次日主題則聚焦制度面，上午場由法務部保護司副司長林秀敏報告我國犯罪被害補償金制度變革、執行現況與未來展望；下午場則由犯保協會副執行長尤仁傑及主任吳瓊華，分享在社會重大矚目案件發生時，保護機構如何透過制度化的積極出動、即時陪伴。

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