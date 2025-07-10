海巡少校勾結私菸集團詐領獎金還收特斯拉 遭求刑15年

彰化地檢署偵辦私菸案，意外查出海巡署偵防分署林姓少校長期勾結私菸集團，詐領檢舉與查緝獎金，其不法所得合計332萬元。（資料照）

2025/07/10 14:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署今年3月偵辦警方查緝私菸洩密案，意外查出海巡署偵防分署林姓少校涉嫌長期勾結私菸集團，不僅收受價值逾200萬元的特斯拉Model Y作為賄賂，還洩漏查緝情資，幫助私菸集團打擊競爭對手，甚至找遊民充當「人頭」，詐領檢舉與查緝獎金，其不法所得合計332萬元。檢方偵查終結後，依貪污、洩密等罪起訴林男等6人，並對林男具體求處15年重刑。

檢方指出，林男（39歲）明知綽號「大餅」的黃姓男子與其妻王姓女子（均在逃，通緝中）經營非法私菸製造集團，卻從2019年起與其合作，主動提供聯合查緝行動、查緝船舶等機密情資，讓集團可提前避開查緝。黃男則提供競爭對手名單，林男再以公權力介入查辦，藉此打壓對手、創造績效，藉機申請高額獎金。共創造檢舉與查緝獎金總額超過1137萬元，及4億多元的虛報行政罰鍰。

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此外，林男還與唐姓男子（57歲）、陳姓男子（38歲）等人勾結，利用「阿厝」、「阿三」、「四哥」、「玉玲」等虛構名義，找遊民或經濟弱勢者冒名領罪，營造「破案」假象。光這四起案件，檢舉與查緝獎金總額就超過1137萬元，並形同創造4億多元的虛報行政罰鍰，但實際上對這些人頭毫無執行實益，嚴重掏空國庫。

檢方也查出，林男曾多次洩露海巡署、財政部及各地查緝隊的行動計畫，並利用警用系統查詢特定車輛資料，協助黃姓主嫌避開其他單位追查，甚至收下價值200萬元的特斯拉車輛作為賄賂。

檢方痛批，林男身為執法少校，卻甘為私菸集團「保護傘」，不僅違背職責，更嚴重損害政府打擊私菸的公信力，犯後態度消極、毫無悔意，依違反貪污治罪條例、刑法洩密、行使登載不實文書、違反個資法等重罪起訴，並針對其「違背職務收賄」部分，求處有期徒刑15年，其他3起案件則分別求處5至8年刑期，並聲請沒收其不法所得332萬元。

彰化地檢署偵辦私菸洩密案，查出海巡署偵防分署林姓少校涉嫌長期勾結私菸集團，詐領檢舉與查緝獎金。檢方依貪污、洩密等罪起訴，並具體求處15年重刑。（資料照）

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