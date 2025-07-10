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    涉兒少權益 大直幼兒園2教保員虐童開庭 北院不開放旁聽

    國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園，2名女教保員遭控虐童，台北地檢署依「妨害幼童發育」等罪起訴；台北地方法院合議庭認為案件涉及兒少權益，開庭均不開放民眾旁聽。（資料照）

    國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園，2名女教保員遭控虐童，台北地檢署依「妨害幼童發育」等罪起訴；台北地方法院合議庭認為案件涉及兒少權益，開庭均不開放民眾旁聽。（資料照）

    2025/07/10 15:17

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園，前年驚傳兒虐案件，沈、鄭2名女教保員遭控僅因不滿幼童進食緩慢，即頻繁使用膠帶貼住幼童嘴巴，甚至有踹踢、推打等凌虐行為，台北地檢署依「妨害幼童發育」等罪起訴。台北地方法院合議庭考量案件牽涉兒少權益，經討論後，一致採不公開審理，民眾不得入內旁聽。

    起訴指出，沈、鄭於2023年9月5日至10月20日間，僅因幼童吃飯、喝水動作緩慢，或哭泣，多次使用膠帶貼住幼童嘴巴、雙手，還拿膠帶放置於幼童面前威嚇。有家長發現，孩子出現自我傷害行為而察覺異樣，心理諮商診斷並顯示他們有焦慮不安、躲藏、睡眠夜驚、缺乏安全感等情形，憤而要求園長提供教室內監視器畫面，全案因此曝光。

    台北市教育局已裁罰沈、鄭各60萬元，終身不得再擔任教保員。檢方認為，被害幼童事發時年僅2歲，正值身心發展重要階段，二人行為顯已超出合法管教範圍，偵結依妨害幼童發育等罪起訴。

    本案原先由法院審查庭公開審理，沈女僅坦承管教過當、並未將幼童頭部按壓到碗裡，或是強制餵食等恐嚇、訓斥等激烈行為。

    鄭、沈堅決否認犯行，案件移送法院審理庭，並於昨下午正式開庭。期間，受命法官宣告不公開審理，經合議庭討論一致認為案件涉及兒少權益，往後開庭均不開放民眾旁聽。

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